نشست هیئت امرالی و رئیس جهپ به تعویق افتاد
پس از درگذشت شهردار حزب جمهوریخواه خلق، نشست مهم پیرامون روند صلح به هفتهی آینده موکول شد
قرار است در اواسط هفتهی آینده، هیئت امرالی و رئیس حزب جمهوریخواه خلق (جهپ) در مورد مراحل روند صلح در ترکیه و شمال کوردستان با یکدیگر دیدار و گفتوگو کنند. این نشست که ابتدا قرار بود در روز دوشنبه، ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۶ آذر ۱۴۰۴)، بین هیئت امرالی و اوزگور اوزل، رئیس حزب جمهوریخواه خلق، برگزار شود، به دلیل درگذشت گولشاه دوربای، شهردار شهرستان شهزادهلر در استان مانیسا از حزب جمهوریخواه خلق، به تعویق افتاد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، هر دو طرف، هیئت امرالی و حزب جمهوریخواه خلق، توافق کردهاند که این نشست در روز دوشنبه، ۲۲ دسامبر ۲۰۲۵ (۱ دی ۱۴۰۴)، رأس ساعت ۱۲ ظهر در مقر اصلی حزب جمهوریخواه خلق در استانبول برگزار شود. اوزگور اوزل از نوامبر سال ۲۰۲۳ رهبری حزب جمهوریخواه خلق را بر عهده دارد که یکی از قدیمیترین احزاب سیاسی ترکیه است.
هیئت امرالی و پیامهای صلح
هیئت امرالی به نمایندگی از گروههای مختلف و برای ملاقات با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پکک، در جزیره امرالی تشکیل میشود تا درباره مسائل مربوط به روند صلح گفتوگو کند. پیش از این، در روز پنجشنبه، ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ (۹ اسفند ۱۴۰۳)، هیئت حزب برابری و دموکراسی خلقها (دَم پارتی) با عبدالله اوجالان در زندان امرالی دیدار کرده بود. پس از پایان این دیدار، هیئت دَم پارتی در هتل «اِیلیت وُرلد» استانبول و با حضور بیش از ۳۰۰ روزنامهنگار داخلی و خارجی، پیام اوجالان را درباره روند جدید صلح در ترکیه و شمال کوردستان به دو زبان ترکی و کوردی برای افکار عمومی قرائت کرد. در آن پیام، اوجالان خواستار خلع سلاح و برگزاری کنگرهای برای انحلال پکک شده و مسئولیت این تصمیم و تضمین گفتوگوهای صلح را بر عهده گرفته بود.
تصمیم پارلمان ترکیه برای دیدار با اوجالان
پیش از این، در روز جمعه، ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۳۰ آبان ۱۴۰۴)، پارلمان ترکیه با رأی سه پنجم اعضای کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی، تصمیم گرفته بود تا هیئتی برای دیدار با عبدالله اوجالان در جزیره امرالی اعزام شود. در این کمیسیون، ۳۲ رأی موافق، ۳ رأی ممتنع و ۲ رأی مخالف به ثبت رسیده بود.