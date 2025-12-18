نگرانی از نفوذ داعش در وزارت کشور سوریه

دیدبان حقوق بشر سوریه: داعش در وزارت کشور سوریه نفوذ کرده و شبه‌نظامیان علیه کوردها و هسد تهدید می‌کنند

23 دقیقه پیش

دیدبان حقوق بشر سوریه هشداری جدی به نیروهای بین‌المللی و طرف‌های ذی‌ربط درباره خطر احیای تروریسم و کشتار جمعی اقلیت‌ها در سوریه جدید می‌دهد.

این سازمان فاش کرده است که شبه‌نظامیان داعش به بخش‌های حساس وزارت کشور سوریه نفوذ کرده‌اند و رهبران شبه‌نظامی از زبان تهدید علیه کوردها و نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) استفاده می‌کنند.

ارزیابی رامی عبدالرحمان از وضعیت سوریه

رامی عبدالرحمان، مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه، در ارزیابی خود از وضعیت کنونی سوریه اظهار داشته است که احمد شرع، گروه‌های مسلح را صرفاً به عنوان ابزاری برای منافع خود به کار می‌گیرد و حتی از گروه‌هایی که مردم را در شهر سویدا آواره کرده و دست به کشتار جمعی زده‌اند، تمجید کرده است. او همچنین افزود که شخصیت‌هایی مانند ابو فاضل، که ادعای وجود ۵۰۰ هزار نیروی مسلح غیرقانونی را دارد، همراه با ابو عمشه، که به مواضع تند خود علیه کوردها شناخته شده است، علناً تهدید به حمله به مناطق شرق فرات می‌کنند. مدیر دیدبان تاکید کرد که ابو عمشه سابقه جنایت در عفرین را دارد و با کینه و نفرت به ملت کورد می‌نگرد، لذا حضور چنین افرادی در هر ساختار نظامی آینده، خطری بزرگ است.

موضع‌گیری نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد)

عبدالرحمان درباره‌ی موضع‌گیری نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) توضیح داد که این نیروها خواهان مشارکت در یک ارتش ملی متحد و مبتنی بر شراکت هستند، نه ارتشی که منجر به تکرار سناریوهای عفرین و کشتار کوردها، علوی‌ها و دروزی‌ها شود. وی افزود که ادغام در چنین ارتشی به مثابه‌ی خیانت به خون ۱۵ هزار شهید مبارزه با داعش تلقی می‌شود.

تنش‌ها بر سر آینده‌ی سیاسی و نظامی سوریه

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌ها برای بازنگری نقشه نظامی و سیاسی سوریه شدت یافته است. اختلافات بر سر چگونگی تشکیل ارتش جدید سوریه و سرنوشت نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد)، که کنترل شرق فرات را در دست دارند، یکی از گره‌های اصلی است. طرف‌های تندرو و بخشی از گروه‌های مسلح، که متهم به داشتن ایده‌های داعش و سازمان‌های تروریستی هستند، تلاش می‌کنند تا تحت عناوین مختلف خود را در نهادهای امنیتی مانند وزارت کشور سوریه جای دهند و با موجودیت کوردی و نظام دموکراتیک در منطقه مخالفت می‌کنند. این وضعیت، آینده صلح اجتماعی در سوریه را با تهدید مواجه کرده است.