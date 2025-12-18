کمیته‌‌ی مرکزی‌ پارت‌ دموکرات‌ کوردستان‌ بر ضرورت‌ عدم‌ تداخل‌ مذاکرات‌ تشکیل‌ کابینه‌ی‌ اقلیم‌ و دولت‌ فدرال‌ تأکید کرد

2 ساعت پیش

کمیته‌‌ی مرکزی‌ پارت‌ دموکرات‌ کوردستان‌ روز پنجشنبه، ۱۸ کانون اول ۲۰۲۵ (۲۸ آذر ۱۴۰۴ شمسی)، نشستی‌ گسترده‌ را به‌ ریاست‌ پرزیدنت بارزانی‌ و با حضور معاونان‌ رئیس‌، اعضای‌ کمیته‌ و مسئولان‌ شاخه‌ها برگزار کرد.

کمیته‌ی‌ مرکزی‌ پارتی‌ دموکرات‌ کوردستان‌ تأکید کرد: «مذاکرات‌ تشکیل‌ کابینه‌ها‌ی‌ دولت‌ اقلیم‌ و فدرال‌ نباید با هم‌ قاطی‌ شوند. باید مسئله‌ اقلیم‌ را حل‌ کنیم‌، سپس‌ گام‌ها‌ی‌ لازم‌ و مشترک‌ را برای‌ بغداد برداریم‌. در این‌ خصوص‌ نیز هیئت‌ پارت دموکرات‌ کار خود را آغاز کرده‌ است‌.»

در مورد تشکیل‌ دولت‌ جدید اقلیم‌ کوردستان‌، در بیانیه‌ی کمیته‌ی‌ مرکزی‌ آمده‌ است‌: «دروازه‌ی گفت‌وگو برای‌ تشکیل‌ کابینه‌ی دهم‌ دولت‌ اقلیم‌ باز است‌، اما این‌ امر بر اساس‌ نتایج‌ و دستاوردها‌ی‌ انتخابات‌ پارلمان‌ کوردستان‌ خواهد بود.»

در خصوص‌ مذاکره‌ با طرف‌ها‌ی‌ پیروز در انتخابات‌ پارلمان‌ کوردستان‌ برای‌ تشکیل‌ دولت‌ اقلیم‌، در بیانیه‌ی کمیته‌ی‌ مرکزی‌ پارت دموکرات کوردستان‌ آمده‌ است‌: «بخشی‌ از طرف‌ها‌ اپوزیسیون‌ بودن‌ را برگزیدند که‌ به‌ انتخاب‌ آن‌ها احترام‌ گذاشته‌ شد.»

همچنین‌ در مورد گفت‌وگوها با اتحادیه‌ی میهنی کوردستان‌ اشاره‌ شده‌ است‌: «تلاش‌ فراوانی‌ کردیم‌ تا توافق‌ ما به‌ زمان‌ انتخابات‌ مجلس‌ نمایندگان‌ عراق‌ نرسد، اما متأسفانه‌ اتحادیه‌ی میهنی به‌ دلیل‌ تحلیل‌ها‌ و پیش‌بینی‌ها‌ی‌ نادرست‌ قبلی خود از نتایج‌ انتخابات‌ مجلس‌ نمایندگان‌ عراق‌، گفت‌وگوها را بدون‌ توجیه‌ تا پس‌ از پایان انتخابات‌ طولانی‌ کرد. هرچند در این‌ باره‌ به‌ آن‌ها اطلاع‌ داده‌ شده‌ بود که‌ شرایط‌ پیش‌ از انتخابات‌ و پس‌ از انتخابات‌ همان‌ زمینه‌ و شرایط‌ نخواهد بود، اما یه‌کێتی‌ نیشتمانی‌ تصمیم‌ خود را گرفته‌ بود.»

در همین‌ خصوص‌، کمیته‌‌ی مرکزی‌ پارتی‌ تأکید می‌کند: «اکنون‌ درواز‌ە‌ی گفت‌وگو برای‌ توافق‌ بر اساس‌ نتایج‌ و استحقاقات‌ انتخابات‌ پارلمان‌ کوردستان‌ باز است‌ و باید به‌ رأی‌ و اعتماد مردم‌ کوردستان‌ احترام‌ گذاشته‌ شود.»

این‌ کمیته‌ی‌ در ادامه‌ی نشست‌ خود به‌ بررسی‌ پرونده‌ِ تشکیل‌ کابینه‌ی دهم‌ دولت‌ اقلیم‌ کوردستان‌ پرداخت‌ و ابراز تأسف‌ کرد که‌ هنوز پارلمان‌ کوردستان‌ نتوانسته‌ است‌ فعال‌ شود، رئیس‌ اقلیم‌ انتخاب‌ و کابینه‌ی دهم‌ تشکیل‌ شود.

این‌ کمیته‌ همچنین‌ بر نتایج‌ انتخابات‌ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۱ آبان ۱۴۰۴ شمسی) مجلس‌ نمایندگان‌ عراق‌ فدرال‌ که‌ در آن‌ پارتی‌ دموکرات‌ کوردستان‌ موفقیت‌ بزرگی‌ کسب‌ کرده‌ و بیش‌ از یک‌ میلیون‌ و صد هزار رأی‌ از رأی‌دهندگان‌ کوردستان‌ و عراق‌ را به‌ دست‌ آورده‌ و تعداد قابل‌ توجهی‌ از کرسی‌ها‌ی‌ استان‌ها‌ی‌ اقلیم‌ و عراق‌ را از آن‌ خود کرده‌، تأکید کرد. این‌ موفقیت‌ را نتیجه‌ی تلاش‌ و مبارزه‌، خون‌ شهیدان‌، درایت‌ و پشتکار مسئولان‌، کادرها، اعضا و هواداران‌ پارتی‌ و راهبرد پرزیدنت بارزانی‌ دانست‌.

همچنین‌ کمیته‌ی‌ مرکزی‌ بر ضرورت‌ گفت‌وگوی‌ واحد و یکپارچه‌ی کوردها در بغداد به‌ عنوان‌ یک‌ ملت‌ و نه‌ به‌ عنوان‌ احزاب‌ سیاسی‌، تأکید کرد. این‌ کمیته‌ خواستار مشارکت‌ واقعی‌ِ کوردها و مردم‌ کوردستان‌ با برادران‌ِ شیعه‌ و سنی‌ در اداره‌ی عراق‌ با در نظر گرفتن‌ حقوق‌ و آزادی‌ها‌ی‌ تمام‌ گروه‌ها‌ی‌ دیگر شد. سه‌ اصل‌ (همکاری‌، تعادل‌ و توافق‌) که‌ مبنای‌ تشکیل‌ دولت‌ جدید عراق‌ و روح‌ قانون‌ اساسی‌ فدرال‌ آن‌ بوده‌اند، باید اکنون‌ نیز برای‌ حکمرانی‌ِ بهتر کشور تقویت‌ شوند.

کمیته‌‌ی مرکزی‌ همچنین‌ بر لزوم‌ اجرای‌ مواردی‌ چون‌ ماده‌ی ۱۴۰ قانون‌ اساسی‌، تأسیس‌ مجلس‌ فدرال‌، تشکیل‌ دادگاه‌ فدرال‌ مطابق‌ قانون‌ اساسی‌، قانون‌ نفت‌ و گاز، و تغییر قانون‌ ناعادلانه‌ِ انتخابات‌ عراق‌ تأکید کرد. علاوه‌ بر این‌، حل‌ دائم‌ و متناسب‌ با سیستم‌ فدرال‌ برای‌ بودجه‌ و حقوق‌ اقلیم‌ کوردستان‌ و دیگر مسائل‌ معلق‌ مانده‌، خواستار شد.

در مورد اوضاع‌ سیاسی‌ منطقه‌، عراق‌ و کوردستان‌، این‌ کمیته‌ تغییرات‌ در ترکیه‌ در خصوص‌ حل‌ مسئله‌ی کورد و روند صلح‌ را مایەی امید و خوشحالی‌ دانست‌ و تأثیرات‌ مثبت‌ آن‌ را بر همه‌ی‌ ابعاد سیاسی‌، اقتصادی‌ و اجتماعی منطقه‌ و روابط‌ کشورها پیش‌بینی‌ کرد.

کمیته‌ی مرکزی پارت دموکرات کوردستان همچنین‌ تغییرات‌ در سوریه‌ و دیدگاه‌ کشورها را نسبت‌ به‌ ثبات‌ در این‌ کشور بررسی‌ کرد و ابراز امیدواری‌ کرد که‌ این‌ تغییرات‌، با درس‌ گرفتن‌ از اشتباهات‌ گذشته‌، موجب‌ تضمین‌ حقوق‌ و آزادی‌ها‌ی‌ تمام‌ گروه‌ها‌ی‌ قومی‌، دینی‌ و مذهبی‌ و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و مدرن‌ آن‌ها شود.

در پایان این‌ نشست‌، تصمیمات‌ لازم‌ در خصوص‌ مسائل‌ مطروحه‌ اتخاذ شد.