سفین دزهای: هیئت آلمانی به زودی از اقلیم کوردستان بازدید میکند
رئیس ادارهی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان بر نقش کنسولگریها در توسعەی روابط اقتصادی تأکید کرد و از تسهیلات ارائه شده برای سرمایهگذاران خبر داد.
سفین دزهای، رئیس ادراهی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه، ۱۸ کانون اول ۲۰۲۵ (۲۸ آذر ۱۴۰۴ شمسی)، اظهار داشت که کنسولگریهای کشورها نقش برجستهای در ایجاد روابطِ اقتصادی قوی دارند. وی افزود که دولت اقلیم کوردستان تسهیلات بسیاری را برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم کرده تا سرمایههای خود را در اقلیم به کار اندازند.
کوردستان و آلمان روابطی دوستانه و مستحکم در زمینههای مختلف از جمله همکاریهای اقتصادی، امنیتی و انسانی دارند و آلمان از حامیان کلیدی اقلیم کوردستان در اتحادیهی اروپا است. پیش از این نیز سفیر جدید آلمان در عراق تمایل کشورش را برای گسترش همکاریهای اقتصادی با اقلیم کوردستان ابراز کرده بود. آلمان همچنین از نیروهای پیشمرگه و طرحهای توسعهی روابط دوجانبه حمایت کرده است.
دزهای، با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در پیشرفتِ اقتصادیِ اقلیم کوردستان، بیان کرد که برای سومین سال، «خانەی کورد» در داووس سرمایهگذاران خارجی را تشویق میکند تا در اقلیم کوردستان سرمایهگذاری کنند. خانهی کورد، که ابتکاری از سوی نخستوزیر مسرور بارزانی است، بستری منحصر به فرد برای معرفی پتانسیلهای اقتصادی و فرهنگی اقلیم کوردستان در مجمع جهانی اقتصاد داووس فراهم کرده است.
رئیس ادارهی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان همچنین خبر داد که در اوایل سال آیندهِ میلادی، هیئتی از آلمان از اقلیم کوردستان بازدید خواهد کرد. این بازدید در راستای شناساندن فرصتهای سرمایهگذاری و تعمیقِ روابط دوجانبه صورت میگیرد.