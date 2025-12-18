تبریک نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان به ایزدیان به مناسبت جشن اِزی
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان بر پشتیبانی از حقوق ایزدیان تأکید کرد
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه، ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۸ آذر ۱۴۰۴ شمسی)، در پیامی، فرا رسیدن جشن اِزی، جشن روزهی ایزدی را به شهروندان ایزدی کوردستان و سراسر جهان تبریک گفت.
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان در پیام خود اظهار داشت: "به مناسبت جشن روزیێن ایزدی، گرمترین تبریکات خود را به خواهران و برادران ایزدی در کوردستان و سراسر جهان تقدیم میکنم. امیدوارم روزهای این جشن را در خیر و خوشی سپری کنید."
در این پیام همچنین آمده است: "در این مناسبت، به خواهران و برادران ایزدی اطمینان میدهیم که همچون همیشه از حقوق و مطالبات آنان پشتیبانی خواهیم کرد و فرهنگ همزیستی را در اقلیم کوردستان تقویت خواهیم نمود."
متن کامل این پیام به شرح زیر است:
"پیام نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان به مناسبت جشن رروزهی ایزدی
به مناسبت فرا رسیدن جشن روزهی ایزدی، گرمترین تبریکات خود را به خواهران و برادران ایزدی در کوردستان و سراسر جهان تقدیم میکنم. امیدوارم روزهای این جشن را در خیر و خوشی سپری کنند.
در این مناسبت، به خواهران و برادران ایزدی اطمینان میدهیم که همچون همیشه از حقوق و خواستههای آنان پشتیبانی خواهیم کرد و فرهنگ همزیستی را در اقلیم کوردستان تقویت خواهیم نمود.
جشن روزهی ایزدی مبارک باد و همواره در خیر و خوشی باشید."