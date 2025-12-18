هاکان فیدان: ترکیه تمایلی به استفادهی مجدد از زور علیه نیروهای دموکراتیک سوریه ندارد
فیدان خواستار اجرای کامل توافقنامهی ۱۰ مارس میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه شد
هاکان فیدان، وزیر امور خارجهی ترکیه، روز پنجشنبه، ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۸ آذر ۱۴۰۴ شمسی)، تأکید کرد که توافقنامهی ۱۰ مارس باید اجرایی شود و روند یکپارچهسازی نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) با ارتش سوریه ضروری است. او اظهار داشت که این امر یکی از اصول اساسی وحدت اراضی سوریه به شمار میرود و نباید اجرای آن با این امید که وضعیت منطقهای تغییر کند و توافقنامه لغو شود، به تعویق افتد.
وزیر امور خارجهی ترکیه افزود که امیدوار است این روند از طریق گفتوگو، مذاکره و راههای مسالمتآمیز پیش برود و ترکیه تمایلی به استفادهی مجدد از ابزارهای نظامی ندارد. با این حال، وی متذکر شد که نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) باید درک کنند که صبر و آرامش طرفهای ذیربط به سر خواهد آمد.
فیدان همچنین تصریح کرد که شرکای آمریکایی ترکیه نیز از لزوم تکمیل این روند آگاهاند و این موضوع برای یکپارچگی سوریه بسیار مهم است. او خاطرنشان کرد که تمامی گروههای مسلح مخالف در سوریه، به جز نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، در حال حاضر تحت چتر وزارت دفاع دولت انتقالی سوریه قرار گرفتهاند، زیرا نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) بخشی از ساختار قدیمی مخالفان نبودند.
توافقنامهی ۱۰ مارس ۲۰۲۵، بین مظلوم عبدی، فرماندهی کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، و احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، امضا شد. بر اساس این توافقنامه، تمامی نهادهای مدنی و نظامی شمال شرق سوریه باید با نهادهای رسمی دولت انتقالی سوریه یکپارچه شوند. با این حال، روند اجرای این توافقنامه با چالشهایی روبرو شده است و هر یک از طرفین، دیگری را به ایجاد مانع متهم میکند.