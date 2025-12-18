دفتر بارزانی همیاری و همبستگی سازمان‌ها و شهروندان‌ِ اقلیم کوردستان با آسیب‌دیدگان‌ِ سیل در چمچمال را ستود و آن را نمادی از همبستگی‌ِ ملی و میهنی دانست

2 ساعت پیش

در پی بارش‌‌‌های شدید باران و وقوع سیل در منطقه چمچمال و اطراف آن که از روز سه‌شنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۴ (۹ دسامبر ۲۰۲۵)، آغاز شد و خسارات جانی و مالی گسترده‌ای به همراه داشت، دفتر بارزانی بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه، از کمک‌ها و همیاری‌های سازمان‌ها، شهروندان و مردم کوردستان به‌طور عام و از مناطق مختلف اقلیم کوردستان، برای یاری‌رسانی به سیل‌زدگان و آسیب‌دیدگان‌ِ این حادثه تقدیر و تشکر شده است.

سیلاب‌‌های اخیر در چمچمال به بیش از هزار خانه و ۱۵۰ واحد تجاری خسارت وارد کرده، دو کشته و چندین زخمی برجای گذاشته و مسیر اصلی‌ِ میان چمچمال و سلیمانیه را مسدود کرده بود. در همین راستا، دولت اقلیم کوردستان تیم‌های اضطراری را بسیج و کمیته‌ای برای جمع‌آوری کمک مالی برای قربانیان تشکیل داد. برآوردها حاکی از آن است که سیلاب تا ۲۰۰ میلیون دلار خسارت به بار آورده است.

دفتر بارزانی در بیانیه‌ی خود تأکید کرد: «این نمونه‌ای برجسته از همدردی و همبستگی‌ِ ملی و میهنی میان مردم کوردستان است و بسیار قابل تقدیر است.» در پایان‌ِ این بیانیه، برای تمامی‌ِ شهروندان‌ِ عزیز کوردستان، آرامش و سلامتی آرزو شده است.