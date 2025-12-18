انتشار خبر «کودتا در فرانسه» کاخ الیزه را به لرزه درآورد

ویدیوی ساختگی درباره برکناری ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، جنجال گسترده‌ای آفرید؛ متا از حذف آن خودداری کرد

2 ساعت پیش

انتشار یک ویدیوی ساختگی در شبکه‌های اجتماعی که ادعای وقوع کودتای نظامی و برکناری امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه را مطرح می‌کرد، خشم شدید کاخ الیزه را در پی داشت و به بحث و جدلی گسترده در داخل و خارج فرانسه منجر شد. این حادثه در حالی رخ داد که فرانسه با اعتراضات گسترده کشاورزان و بحران‌های داخلی دست و پنجه نرم می‌کرد.

این ویدیو که هفته گذشته منتشر شد و میلیون‌ها بازدیدکننده داشت، یک خبرنگار زن را با میکروفونی با نشان «Live 24» نشان می‌دهد که از خیابان‌های پاریس گزارش می‌دهد «یک مقام نظامی ناشناس کودتا کرده و احتمال سقوط ماکرون وجود دارد».

امانوئل ماکرون در جریان سفر خود به شهر مارسی و در دیداری با روزنامه «لا پروونس»، به شدت به این شایعات واکنش نشان داد و فاش کرد که این موضوع از مرزهای فرانسه نیز فراتر رفته است.

ماکرون گفت: «از خارج از کشور و به طور خاص از سوی یکی از رؤسای جمهور همکارم در آفریقا، پیامی در فیس‌بوک دریافت کردم که می‌گفت "آقای رئیس‌جمهور، در کشور شما چه می‌گذرد؟ من بسیار نگران هستم."»

با وجود خطرات و درخواست رسمی مقامات فرانسوی برای حذف این ویدیو، شرکت متا (صاحب فیس‌بوک) این درخواست را رد کرده و اعلام داشته است: «این محتوا مغایر با قوانین استفاده ما نیست.»

ماکرون در واکنش به موضع فیس‌بوک، به شدت به این پلتفرم‌ها حمله کرد و گفت: «این افراد با ما و گفتگوهای عمومی و حاکمیت دموکراسی‌ها شوخی می‌کنند و با این کار ما را در معرض خطر قرار می‌دهند.»