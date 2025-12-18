رکوردشکنی بیسابقهی قیمت جهانی نقره
تنشها در ونزوئلا و کاهش عرضه، نقره را به بالاترین قیمت تاریخی رساند
قیمت نقره در بازارهای جهانی به دلیل تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی مرتبط با وضعیت ونزوئلا و کاهش چشمگیر عرضهی این فلز، به بالاترین سطح تاریخی خود رسید و رکورد جدیدی را ثبت کرد. این افزایش قیمت باعث شده است تا بازرگانان به نقره به عنوان منبعی برای سود سریع و پناهگاهی برای سرمایهگذاری روی آورند.
دادههای بازار فلزات نشان میدهد که در روزها و هفتههای اخیر، نقره سه بار به اوج جدیدی رسیده و قیمت هر اونس آن به ۶۶ دلار و ۸۴ سنت صعود کرده است که بالاترین قیمت ثبتشده تاکنون محسوب میشود. این روند صعودی به گونهای است که در سه ماه گذشته، این فلز بیش از ۱۶ بار رکوردشکنی کرده و به قلههای جدیدی دست یافته است. همزمان با بازارهای جهانی، در اقلیم کوردستان نیز خرید و فروش شمش نقره رونق گرفته و صدها بازرگان به معامله آن میپردازند. بر اساس نرخهای موجود، هر کیلوگرم نقره در بازار داخلی اقلیم کوردستان به دو هزار و ۱۱۵ دلار رسیده است. تحلیلگران پیشبینی میکنند که قیمتها ممکن است تا دو هزار و ۱۵۰ تا دو هزار و ۲۰۰ دلار نیز افزایش یابد؛ در صورت کاهش، سطوح دو هزار تا هزار و ۹۹۰ دلار به عنوان نقاط حمایتی تعیین شدهاند.
افزایش تاریخی قیمت نقره به دو عامل اصلی بازمیگردد: نخست، وضعیت داخلی و بینالمللی ونزوئلا که به عنوان یک تهدید ژئوپلیتیکی، تأثیر مستقیمی بر روان بازرگانان گذاشته و آنها را به سمت فلزات گرانبها سوق داده است. دوم، قانون عرضه و تقاضا؛ در حال حاضر میزان نقره خام در بازارهای جهانی کاهش یافته است که همزمان با افزایش تقاضا برای آن است. از آنجایی که قیمت نقره در مقایسه با طلا ارزانتر است و نوسانات قیمتی آن سریعتر صورت میگیرد، فرصتهای سودآوری سریعی را برای بازرگانان فراهم میآورد.