فشار آمریکا بر اروپا؛ عدم استفاده از داراییهای بلوکه شده روسیه برای اوکراین
واشنگتن اروپا را از برنامههای بلندپروازانه برای تأمین مالی کییف با سرمایههای توقیفشده روسها باز میدارد
یک مقام ارشد اوکراینی به خبرگزاری «فرانس پرس» اعلام کرد که دولت آمریکا بر کشورهای اروپایی فشار میآورد تا از ایده استفاده از داراییهای بلوکه شده روسیه برای حمایت از کییف دست بردارند، اما ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، بر راضی کردن اروپاییها پافشاری میکند.
اتحادیهی اروپا طرحی را برای استفاده از داراییهای بلوکه شده بانک مرکزی روسیه در کشورهای عضو آماده کرده است تا از این طریق در دو سال آینده، وام ۹۰ میلیارد یورویی به کییف بپردازد. عمده داراییهای بلوکه شده در اروپا، در بلژیک و تحت نظارت شرکت «یوروکلیر» قرار دارد.
اکثر ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا از این گزینه حمایت میکنند، اما بلژیک با آن مخالفت میکند، این مخالفت از ترس انتقامجویی روسیه و باقی ماندن به عنوان تنها کشوری که تاوان پیامدهای آن را بپردازد، نشأت میگیرد.
مقام اوکراینی همچنین اشاره کرد که زلنسکی به بروکسل سفر خواهد کرد تا از کشورهای اروپایی بخواهد تصمیمی درباره استفاده از این داراییها اتخاذ کنند. وی توضیح داد: «هنوز هفت کشور حمایت خود را از این ایده اعلام نکردهاند.»
ارزش داراییهای بلوکه شده روسیه نزدیک به ۲۱۰ میلیارد یورو است که پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ (بهمن/اسفند ۱۴۰۰)، توسط کشورهای اتحادیه اروپا توقیف شد.
قرار است روزهای پنجشنبه و جمعه (۱۹ و ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵) رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم آیند تا درباره پروندهها، از جمله تأمین بودجه اوکراین برای دو سال آینده، تصمیمگیری کنند.
همزمان، یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفت: «اروپاییها به طور پنهانی از ما میخواهند در این موضوع دخالت کنیم، زیرا نمیخواهند علناً با آن مخالفت کنند.» این مقام اظهار داشت: «آنها از آسیبهای بلندمدت به سیستم خود و اعتماد به نهادهایشان هراس دارند.»
پیش از این نیز در پیشنویس طرح دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ، شرطی وجود داشت مبنی بر اینکه واشنگتن از بخشی از داراییهای بلوکه شده روسیه برای فرآیند بازسازی اوکراین به رهبری آمریکا استفاده کند.
در این راستا، آنا کِلی، معاون سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد: «اوکراینیها و روسها مواضع بسیار روشنی در مورد این داراییهای بلوکه شده دارند، و نقش ما تنها تسهیل فرآیند مذاکره (معاوضه) است که در نهایت میتواند به توافق منجر شود.»