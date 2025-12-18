پارت دموکرات کوردستان: تعیین دو هیئت برای تشکیل دولتهای عراق و اقلیم کوردستان
نشست کمیتهی مرکزی پارت دموکرات کوردستان با ریاست پرزیدنت بارزانی به بررسی نتایج انتخابات و تشکیل هیئتهای مذاکره پرداخت
نشست کمیتهی مرکزی پارت دموکرات کوردستان روز پنجشنبه، ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۸ آذر ۱۴۰۴)، به ریاست پرزیدنت بارزانی و با حضور معاونان و اعضای کمیته مرکزی برگزار شد.
در این خصوص، جوان روژبیانی، عضو کمیتهی مرکزی پارت دموکرات کوردستان به شبکهی کوردستان24 گفت: «در این نشست، نتایج انتخابات مجلس نمایندگان عراق مورد بررسی قرار گرفت و دو هیئت مذاکرهکننده جداگانه برای گفتگو در مورد تشکیل دولت فدرال و دولت اقلیم کوردستان تعیین شدند.»
جوان روژبیانی در مورد نحوه مذاکرات اشاره کرد که این بار، با توجه به دستاوردهای انتخابات، شیوه گفتگوی هیئت برای تشکیل دولت متفاوت از پیش از انتخابات خواهد بود.
روژبیانی در خصوص مسائل حاکمیتی توضیح داد: «پست رئیسجمهور سهم کورد است، اما لزوماً این پست تنها برای پارت یا اتحادیهی میهنی نخواهد بود، بنابراین درباره اینکه به کدام یک از طرفهای کوردی برسد، گفتگو خواهد شد.»
وی در پایان اظهار داشت که گفتگو و مذاکره با اتحادیهی میهنی کوردستان ادامه خواهد داشت و درباره تقسیم پستها نیز بحث خواهد شد. او تاکید کرد: «اگر قبلاً پارت برای حفظ تعادل در مورد برخی پستها سازش کرده بود، این بار ممکن است شیوه گفتگوها تغییر کند.»