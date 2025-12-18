افزایش بیسابقه آوارگان و پناهندگان در جهان؛ بریتانیا قوانین مهاجرت را سختتر میکند
در روز جهانی مهاجران، سازمان ملل از ثبت بالاترین آمار مهاجران در تاریخ معاصر خبر داد
روز ۱۸ دسامبر هر سال، از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی مهاجران نامگذاری شده است.
طبق گزارش سازمانهای مرتبط با مهاجرت، در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳-۱۴۰۴)، شمار مهاجران در سراسر جهان به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است.
گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت
سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) وابسته به سازمان ملل، که نهادی رسمی و مسئول رسیدگی به مسائل مهاجرت در سراسر جهان است، در روز جهانی مهاجران گزارشی منتشر کرده است. این گزارش به بررسی دلایل مهاجرت افراد در سطح جهان پرداخته و جنگها، درگیریهای داخلی، مشکلات اقتصادی و تغییرات اقلیمی را از مهمترین عوامل آوارگی داخلی یا مهاجرت به کشورهای دیگر برشمرده است. سازمان همچنین با ارائه آمار، وضعیت آوارگان داخلی، مهاجران و پناهندگان را تشریح کرده است.
آمار مهاجران و آوارگان
بر اساس گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت در سال ۲۰۲۴، تقریباً ۲۸۱ میلیون نفر در سراسر جهان، معادل حدود ۳.۶ درصد از جمعیت جهانی، خارج از کشور خود زندگی میکنند. این سازمان همچنین اعلام کرده است که شمار مهاجران زن به ۱۳۵ میلیون و مهاجران مرد به ۱۴۶ میلیون نفر رسیده است که در میان آنها ۲۸ میلیون کودک نیز وجود دارند؛ رقمی که تقریباً ۱.۴ درصد از کل کودکان جهان را شامل میشود.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR) نیز فاش کرده است که از ابتدای سال ۲۰۲۵ (دی/بهمن ۱۴۰۳) تا ماه ژوئن همین سال (خرداد/تیر ۱۴۰۴)، ۱۱۷.۳ میلیون نفر به اجبار در داخل کشور خود آواره شده یا در کشورهای دیگر پناهنده شدهاند. این آمار شامل ۶۷.۸ میلیون آواره داخلی و ۴۲.۵ میلیون پناهنده است. علاوه بر این، ۸.۴۲ میلیون مهاجر درخواست پناهندگی به کشورهای میزبان خود ارائه کردهاند.
تغییرات در قوانین مهاجرت بریتانیا
برخی کشورها با تغییر قوانین مهاجرتی خود، تلاش میکنند تا شمار مهاجران را کاهش دهند. بریتانیا یکی از این کشورهاست که سالانه هزاران نفر از کشورهای خاورمیانه و آفریقا از طریق مهاجرت غیرقانونی برای رسیدن به آن تلاش میکنند.
شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، در این خصوص اظهار داشته است که مدت زمان واجد شرایط بودن برای دریافت اجازه اقامت دائم از پنج سال به ۱۰ سال افزایش خواهد یافت. این تغییر تقریباً ۱.۶ میلیون نفر را که از سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) به بریتانیا آمدهاند، تحت تأثیر قرار خواهد داد.