خشم از اظهارات توهین‌آمیز در ورزشگاه‌های ترکیه؛ درخواست برخورد قاطع با نژادپرستی علیه سیاستمدار کورد

1 ساعت پیش

در بحبوحه‌ی از سرگیری روند صلح و حل مسئله‌ی کورد در ترکیه، اظهارات توهین‌آمیز گروهی از تماشاگران تیم بورسا اسپور علیه لیلا زانا، سیاستمدار برجسته‌ی کورد، در جریان مسابقه‌ی این تیم با سوما اسپور، واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.

این حادثه نشان می‌دهد که ذهنیت شووینیستی بخش قابل توجهی از جریان‌های ضد کورد همچنان بدون تغییر باقی مانده است.

لیلا زانا، نماد مبارزه برای حقوق کوردها

لیلا زانا، متولد سال ۱۹۶۱ در دیاربکر شمال کوردستان، یکی از چهره‌های کلیدی سیاستمداران کورد در ترکیه است. او در سال ۱۹۹۱ به عنوان اولین زن کورد وارد پارلمان ترکیه شد و به دلیل سخنرانی به زبان کوردی در پارلمان زندانی گشت. او به مدت ۱۰ سال زندانی بود و پس از آزادی در سال ۲۰۰۴، به فعالیت‌های خود در زمینه‌ی حقوق بشر و دموکراسی ادامه داد و جوایز بین‌المللی متعددی را به پاس تلاش‌هایش در جهت دموکراتیزاسیون ترکیه و احقاق حقوق کوردها دریافت کرده است.

واکنش‌های شدید سیاستمداران

پروین بولدان، عضو هیئت دم پارتی در امرالی، اعلام کرد که نمی‌توان از سخنان زشت و توهین‌آمیز دفاع کرد و زبان به‌کار رفته علیه لیلا زانا را رد می‌کند. سرحد ارن، نماینده‌ی پارلمان از دم پارتی، با اشاره به توهین‌ها علیه لیلا زانا، آن را نتیجه‌ی کینه و نفرت ضد کوردی دانست که سال‌هاست بدون مجازات مانده است. او لیلا زانا را زنی توصیف کرد که زندگی خود را وقف مبارزه برای آزادی مردم خود کرده و خواهان اتخاذ تدابیر لازم توسط وزارت کشور و دادگستری ترکیه در قبال این عمل شد. اینان آک‌گون آلپ، نماینده‌ی پارلمان از حزب جمهوری‌خواه خلق (ج‌ه‌پ)، این حمله‌ی نژادپرستانه را به شدت محکوم کرد و از مقامات خواست تا فوراً با عاملان برخورد کنند.

نژادپرستی در پوشش فوتبال

شیخموس تانریکولو، عضو هیئت مدیره‌ی عمومی هودا پار، این اتفاق را تلاشی برای عادی‌سازی فاشیسم و نژادپرستی در پوشش فوتبال دانست و از فدراسیون فوتبال، دادستانی و سیاستمداران خواستار اقدام شد. سونا کپل او آتامان، نماینده‌ی پارلمان از حزب عدالت و توسعه (آک پارتی)، نیز این توهین‌ها را رد کرده و هدف از این اقدامات را، تحت عنوان میهن‌پرستی، برهم زدن آرامش و روند «ترکیه بدون ترور» ارزیابی کرد. سزگین تانریکولو، دیگر نماینده‌ی پارلمان از حزب جمهوری‌خواه خلق، لیلا زانا را مایه‌ی افتخار مردمش دانست و تاکید کرد که آنها به دفاع از صلح و دوستی در ترکیه در برابر هرگونه نژادپرستی و سخنان نفرت‌انگیز ادامه خواهند داد.