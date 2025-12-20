داعش مسئولیت حمله به نظامیان آمریکایی در سوریه را بر عهده گرفت

داعش می‌گوید با وجود تشکیل جبهه‌ای متحد توسط آمریکا و دولت سوریه علیه آن‌ها، جنگجویان داعش توانسته‌اند ضربه‌ای قوی به این ائتلاف وارد کنند

3 ساعت پیش

گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله به صحرای تدمر را بر عهده گرفت و اعلام کرد که در این حمله دو سرباز آمریکایی و یک مترجم کشته شده‌اند. این گروه تاکید کرد که حمله‌ی مذکور ضربه‌ای محکم به جبهه‌ی مشترکی است که آمریکا و دولت سوریه علیه آن‌ها تشکیل داده‌اند.

روز جمعه، ۲۸ آذر ۱۴۰۴ شمسی (۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی)، خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه‌ی گروه داعش، جزئیات حمله‌ی صحرای تدمر در سوریه را منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که در نتیجه‌ی این حمله، دو سرباز آمریکایی و یک مترجم کشته شده‌اند. گروه داعش در پیام تهدیدآمیز خود اظهار داشت: «گلوله‌های ما قلب نیروهای آمریکا و گروه‌های هم‌پیمان آن‌ها را هدف قرار داده است.»

این گروه تروریستی همچنین اشاره کرد که با وجود تشکیل جبهه‌ای متحد توسط آمریکا و دولت سوریه علیه آن‌ها، جنگجویان داعش توانسته‌اند ضربه‌ای قوی به این ائتلاف وارد کنند. آن‌ها تاکید کردند که این حمله در لحظه‌ای بسیار حساس و استراتژیک انجام شده است.

این حمله در صحرای تدمر در حالی رخ می‌دهد که تهدیدهای ناشی از ظهور مجدد بقایای داعش در مناطق بیابانی سوریه افزایش یافته است. این گروه از طریق چنین حملاتی تلاش می‌کند تا پیام بقای خود را به طرف‌های بین‌المللی و داخلی برساند.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) روز شنبه، ۲۲ آذر ۱۴۰۴ شمسی (۱۳ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی)، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که در نتیجه‌ی کمین داعش در سوریه، سه شهروند آمریکایی کشته و سه سرباز دیگر نیز زخمی شده‌اند. پرزیدنت دونالد ترامپ، این حمله را «حمله‌ی داعش علیه آمریکا و سوریه» توصیف کرده و قول «انتقامی بسیار جدی» را داده بود. وزارت کشور سوریه، با همکاری ائتلاف بین‌المللی، کمپین امنیتی‌ای را برای ردیابی سلول‌های خفته‌ی داعش در سوریه آغاز کرده است.