نچیروان بارزانی: برای هرگونه همکاری برای توقف جنگ آمادگی داریم

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس اقلیم کوردستان، نگرانی عمیق خود را از وقوع درگیری بین ارتش سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک اعلام کرد و از اینکه تداوم درگیری‌ها زمینه را برای ظهور دوباره داعش فراهم کند، هشدار داد، همچنین آمادگی اقلیم کوردستان را برای میانجیگیری و رسیدن به آتش‌بس اعلام کرد.

سه‌شنبه ۲۰ ژانویه، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، پیامی منتشر کرد و در آن آمده است: با نگرانی بسیار شاهد تداوم درگیری‌ها و رویارویی نظامی اخیر بین نیروهای ارتش سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک هستیم.

همچنین تاکید شده است: تداوم این درگیری‌ها برای آرامش و ثبات سوریه و منطقه به طور کلی، یک تهدید جدی است و موجب می‌شود که بار دیگر خطر ظهور دوباره داعش به میان‌ آید.

بیانیه می‌افزاید: از همان ابتدای وقوع نا‌آرامی، به طور مستمر با طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای متوقف کردن درگیری و در پیش گرفتن راه گفت‌وگو و تفاهم در راستای حل مسالمت‌آمیز مسائل در تماس هستیم.

بیانیه خاطرنشان کرده است: جنگ و رویارویی نظامی هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه اوضاع را ناآرامتر می‌کند.

بیانیه از ائتلاف بین‌المللی خواسته است که وظیفه خود را در حفظ ثبات و ممانعت از ظهور دوباره داعش ادا کند.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است: برای هرگونه همکاری در راستای توقف جنگ و رسیدن به آتش‌بس و توافق آمادگی داریم.

رئیس اقلیم کوردستان در بیانیه خود بر حفظ حقوق کوردها و تمام جوامع سوریه تاکید و اعلام کرده است که لازم است این حقوق در قانون اساسی آینده آن کشور تثبیت شوند.

ب.ن