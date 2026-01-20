دیدار مسرور بارزانی با صدر اعظم اتریش
اربیل (کوردستان۲۴) – نخستوزیر مسرور بارزانی و صدر اعظم اتریش در خصوص توسعه همکاری و هماهنگی بین اقلیم کوردستان و کشورهای اتحادیه اروپا و رویارویی با تهدیدات و خطرات تروریستهای داعش، توافق نظر داشتند.
امروز سهشنبه ۲۰ ژانویه، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان در داووس۲۰۲۶ با کریستین استوکر، صدر اعظم جمهوری اتریش، دیدار کرد.
در این دیدار درباره آخرین تحولات و پیشامدهای عمومی عراق و منطقه گفتوگو شد و دو طرف بر تقویت روابط اقلیم کوردستان و اتریش تاکید کردند.
همچنین در خصوص توسعه همکاری و هماهنگی بین اقلیم کوردستان و کشورهای اتحادیه اروپا در رویارویی با تهدیدات و خطرات تروریستهای داعش، توافق نظر داشتند.
ب.ن