اربیل (کوردستان۲۴) – امروز سه‌شنبه ۲۹ ژانویه، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در داووس۲۰۲۶ با حسن الخطیب، وزیر سرمایه‌گذاری و بازرگانی خارجی جمهوری مصر دیدار کرد.

در این دیدار بر اهمیت پیشبرد روابط اقلیم کوردستان و مصر تاکید شد و سفر اخیر نخست‌وزیر به قاهره و گفت‌وگوهای ایشان با رئیس‌جمهور مصر، عبدالفتاح السیسی، مورد توجه قرار گرفت.

دو طرف در خصوص تقویت روابط دوجانبه در زمینه‌ سرمایه‌گذاری و مبادلات بازرگانی توافق نظر داشتند. در این خصوص نخست‌وزیر امضای قرارداد دولت اقلیم کوردستان با شرکت ایسکرامیکوی مصری را مورد توجه قرار داد که در چارچوب طرح روشنایی برای تامین کنتر هوشمند برق امضا شده است.

