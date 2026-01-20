الهام احمد: مسئولیت حفاظت از جان محافظان زندان اقطان بر عهده نیروهای آمریکایی است
اربیل (کوردستان۲۴) – الهام احمد، مسئول روابط خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، از خطر شکسته شدن زندان رقه که داعشیها در آن نگهداری میشوند هشدار داد و پیامی برای نیروهای آمریکایی منتشر کرد.
الهام احمد، در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد: زندان اقطان در شهر رقه هدف حملات سنگین توپخانهای قرار گرفته است و تاکید کرد که در این زندان دو هزار داعشی نگهداری میشوند.
این مقام مدیریت خودگردان، از نیروهای آمریکایی خواست که مسئولیت خود را بپذیرند و نوشته است: نیروهای نظامی آمریکا در قبال امنیت و حفظ جان گروههایی که از زندان محافظت میکنند، مسئولیت دارند.
الهام احمد از واشنگتن خواست که به همپیمانان خود پشت نکند و گفت: از آنها میخواهیم در قبال کسانی که در کنارشان ایستادند و با تروریسم جنگیدند، مسئولیت خود را ادا کنند و یک طرفِ ضامن، پیگیر روند آتشبس باشد.
ب.ن