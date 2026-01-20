مسرور بارزانی و کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیدار کردند

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – نخست‌وزیر مسرور بارزانی و برهم احمد صالح، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بر ضرورت پایان دادن به جنگ و حفظ صلح و ثبات در منطقه، تاکید کردند.

امروز سه‌شنبه ۲۰ ژانویه، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در داووس۲۰۲۶ با دکتر برهم احمد صالح، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR دیدار کرد.

در این دیدار، اوضاع عمومی پناهندگان در اقلیم کوردستان و عراق بررسی شد.

همچنین درباره درگیری و رویارویی نظامی در سوریه و تاثیرات منفی آن بر وضعیت پناهندگان و تهدید و خطرات تروریست‌های داعش گفت‌وگو کردند. دو طرف بر ضرورت پایان دادن به جنگ و حفظ صلح و ثبات در منطقه تاکید کردند.

