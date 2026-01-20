نیروهای سوریه دموکراتیک از اردوگاه الهول خارج شدند
وزارت دفاع سوریه: برای در دست گرفتن مدیریت اردوگاه الهول و تمام زندانیهای داعشی آمادگی داریم
اربیل (کوردستان۲۴) – نیروهای سوریه دموکراتیک، اعلام کرد که به دلیل اهمالکاری بینالمللی در برابر خطرات داعش، نیروهایش را از اردوگاه الهول به شهرهای غرب کوردستان منتقل کرده است. وزارت دفاع سوریه هم آمادگی خود را برای در دست گرفتن مدیریت اردوگاه الهول و زندانیهای داعشی، اعلام کرد.
نیروهای سوریه دموکراتیک، امروز سهشنبه ۲۰ ژانویه بیانیهای منتشر کرد و در آن از جامعه بینالمللی به خاطر سکوت در برابر حملات ارتش عربی سوریه به غرب کوردستان، انتقاد کرد. در بیانیه آمده است به دلیل اهمالکاری بینالمللی و عدم جدیت جامعه بینالمللی در حل مسئله داعش و عدم پذیرش مسئولیت آن، ناچار شدهاند که نیروهای خود را از اردوگاه الهول خارج کنند و بار دیگر آنها را در شهرهای شمال سوریه مستقر کنند که در معرض خطر قرار گرفتهاند و تهدیدات علیه آنها افزایش پیدا کرده است.
جیهان حنان، مدیر اردوگاه الهول به کوردستان۲۴ گفت: اردوگاه از کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک خارج شده است و شبهنظامیان به مراکز ما حمله میکنند و آنها را به آتش میکشند.
وی افزود: اکنون تیمهای سازمان هلال احمر کوردی در اردوگاه الهول گیر افتادهاند.
وزارت دفاع سوریه، اعلام کرده است که برای در دست گرفتن مدیریت اردوگاه الهول و تمام زندانهای منطقه که داعشیها در آنها نگهداری میشوند، آمادگی دارند.
پیش از این شیخموس احمد، سرپرست اردوگاههای شمال شرق سوریه در استان حسکه، درباره آمار داعشیهای زندانی در اردوگاههای روژ و الهول به کوردستان۲۴ گفت که در اردوگاه الهول ۲۳ هزار زندانی نگهداری میشوند که حدود ۱۵ هزار نفر از آنها سوری و حدود شش هزار نفر دیگر خارجی هستند و در بین آنها سه هزار عراقی وجود دارد. همچنین گفت که در اردوگاه روژ دو هزار و ۵۰۰ زندانی نگهداری میشوند که دو هزار و ۳۰۰ نفر از آنها خارجی هستند و بقیه اهل سوریه و عراق هستند.
امروز سهشنبه، مرکز رسانهای نیروهای سوریه دموکراتیک، اعلام کرد که ارتش عربی سوریه و شبهنظامیان وابسته به دمشق، پس از محاصره زندان اقطان در شمال رقه و حملات توپخانهای به زندان که محل نگهداری داعشیها است و حمله به موسسات اطراف آن، آب زندان را هم قطع کردهاند.
ب.ن