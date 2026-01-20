نخستوزیر اقلیم کوردستان با معاون نخستوزیر و وزیر خارجه بلژیک دیدار کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – امروز سهشنبه ۲۰ ژانویه، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، در مجمع جهانی اقتصاد - داووس۲۰۲۶، با ماکسیم پروو، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه بلژیک، دیدار کرد.
دو طرف بر تحکیم روابط اقلیم کوردستان و بلژیک تاکید کردند، به خصوص در توسعه سرمایهگذاری و بازرگانی.
معاون نخستوزیر و وزیر خارجه بلژیک، بر حمایت کشورش از اقلیم کوردستان، تاکید کرد.
اوضاع عمومی عراق و منطقه و رویارویی با تهدیدات تروریستهای داعش، از دیگر موضوعهای گفتوگو در این دیدار بود.
دو طرف همچنین نگرانی خود را از درگیریهای نظامی در سوریه و خطرات تروریستهای داعش ابراز کردند و بر تقویت همکاری و هماهنگی جامعه بینالمللی برای رویارویی با این تهدیدات و خطرات تاکید کردند.
