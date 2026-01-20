پرزیدنت بارزانی: وضعیتی ایجاد نشود که خواهران و برادران ما در روژآوا آسیب ببینند زیرا به هیچ وجه قابل قبول نیست
اربیل (کوردستان۲۴) – پرزیدنت بارزانی، پیامی برای انظار عمومی منتشر کرد و در آن میگوید:«ما تمام تلاش خود را به کار گرفتهایم و به آن ادامه میدهیم تا خواهران و برادران ما در روژآوا دچار فاجعه و مصائب نشوند.»
متن پیام
به نام خداوند بخشنده و مهربان
با نگرانی بسیار و با دقت آخرین تحولات و حوادث سوریه و روژآوا را پیگیری میکنیم. در این شرایط حساس لازم است که همه طرفها مسئولانه و با پرهیز از احساسات رفتار کنند و وضعیتی ایجاد نشود که خواهران و برادران ما در روژآوا آسیب ببینند که این به هیچ وجه قابل قبول نیست.
ما تمام تلاش خود را به کار گرفتهایم و به آن ادامه میدهیم تا خواهران و برادران ما در روژآوا دچار فاجعه و مصائب نشوند.
از طرفی دیگر وضعیت آشفتهای که ایجاد شده، خطر ظهور دوباره داعش و تروریسم را به همراه دارد که خود تهدیدی بسیار جدی برای ثبات و امنیت منطقه است. از جامعه بینالمللی و همپیمانان میخواهم که مسئولیت خود را ادا کنند و فورا تنش و جنگ و درگیری را متوقف کنند و آتشبس سراسری اعلام کنند و مشکلات را به طور مسالمتآمیز و از راه گفتوگو حل کنند.
مسعود بارزانی
۲۰ ژانویه ۲۰۲۶
ب.ن