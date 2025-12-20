عنوان: آمریکا عملیات «چشم شاهین» را علیه داعش در سوریه آغاز کرد

۷۰ هدف داعش با استفاده از بیش از ۱۰۰ نوع سلاح مورد حمله قرار گرفته‌اند

1 ساعت پیش

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، روز شنبه ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۳۰ آذر ۱۴۰۴ شمسی)، در پُستی در شبکه‌ی اجتماعی ایکس اعلام کرد که نیروهای این کشور عملیات نظامی گسترده‌ای را در سوریه آغاز کرده‌اند. وی اظهار داشت که در این عملیات، ۷۰ هدف داعش با استفاده از بیش از ۱۰۰ نوع سلاح مورد حمله قرار گرفته‌اند.

در بیانیه‌ای، هگست تصریح کرد که این عملیات با نام رمز «چشم شاهین» (Hawk Eye) شناخته می‌شود. او تأکید کرد که این اقدام به مثابه‌ی «آغاز جنگ» نیست، بلکه پیام روشن «انتقام» در پاسخ به حملات اخیر علیه نیروهای آمریکایی است.

همچنین، وی افزود که این عملیات همزمان با یک زنجیره‌ی حملات هوایی هواپیماهای ائتلاف به مواضع داعش در بیابان‌های دیرالزور، رقه و حمص صورت گرفته است. منابع خبری از شنیده‌شدن صدای انفجارات پی‌درپی در روستاهای دیرالزور و شهرک «معدان» در ریف رقه، علاوه بر سقوط چهار موشک در بیابان دیرالزور، خبر داده‌اند.

این عملیات در پاسخ به حمله‌ای است که در ۱۳ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۳ آذر ۱۴۰۴ شمسی) در نزدیکی شهر پالمیرای سوریه علیه یک تیم آمریکایی صورت گرفت. در آن حمله، که وزارت جنگ آمریکا مسئولیت آن را به داعش نسبت داد، دو سرباز آمریکایی (گروهبانان ویلیام هاوارد و ادگار تورس تووار) و یک مترجم غیرنظامی (عیاد منصور سَکات) جان باختند و چند نفر دیگر نیز زخمی شدند. پس از آن، نیروهای آمریکایی تصمیم به واکنش شدید در برابر این حمله گرفتند.