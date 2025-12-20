سوریه پس از حملات هوایی آمریکا: به مبارزه با داعش پایبندیم
دولت سوریه خواستار هماهنگی واشنگتن و ائتلاف بینالمللی با ارتش سوریه شد
در نخستین اظهارنظر رسمی دولت دمشق پس از آغاز حملات هوایی آمریکا به مواضع داعش در سوریه، این دولت "پایبندی خود را به مبارزه با تروریسم" دوباره تاکید کرد و خواستار هماهنگی واشنگتن و ائتلاف بینالمللی با ارتش سوریه شد.
وزارت خارجهی سوریه در بیانیهای اعلام کرد که دمشق به شدت بخشیدن به عملیاتهای نظامی خود علیه داعش در تمامی مناطق تهدیدکنندهی امنیت کشور، ادامه خواهد داد. سوریه از آمریکا و کشورهای عضو ائتلاف بینالمللی خواست که "تلاشهای این جمهوری را در مقابله با تروریسم" حمایت کنند تا از غیرنظامیان حفاظت شده و ثبات به منطقه بازگردد.
دولت سوریه در بیانیهی خود، جان باختن سربازان "سوری و آمریکایی" را در حملات تروریستی هفتهی گذشته در پالمیرا و شمال سوریه تسلیت گفت. دمشق اشاره کرد که این تلفات انسانی بر ضرورت تقویت همکاریهای بینالمللی در جنگ علیه تروریسم تاکید میکند.
در همین حال، سحرگاه روز شنبه، ۲۰ کانون اول ۲۰۲۵ (۳۰ آذر ۱۴۰۴ شمسی)، پیت هگزث، وزیر دفاع آمریکا، اعلام کرد که نیروهای این کشور عملیات گستردهای را علیه داعش، با نام "عملیات ضربت هاوکی"، انجام دادهاند که در آن بیش از ۷۰ هدف مختلف در سراسر مرکز سوریه، هدف قرار گرفتهاند. این حملات، که با مشارکت هواپیماهای جنگی، بالگردهای تهاجمی و توپخانه انجام شد، زیرساختها و انبارهای تسلیحاتی داعش را هدف قرار دادند.
این عملیات به عنوان پاسخی مستقیم به حملهی ۱۳ کانون اول ۲۰۲۵ (۲۳ آذر ۱۴۰۴ شمسی) به نیروهای آمریکایی در پالمیرا صورت گرفت که در آن دو سرباز آمریکایی و یک مترجم غیرنظامی کشته شدند. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، این حملات را "انتقامی بسیار شدید" توصیف کرد و تاکید نمود که مخفیگاههای داعش به شدت هدف قرار خواهند گرفت.