نیروهای دموکراتیک سوریه از حملات آمریکا به داعش استقبال کردند
فرماندهی کل نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) این حملات را "سرنوشتساز" خواند
نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) از حملات هوایی و موشکی نیروهای آمریکا و ائتلاف بینالمللی علیه مواضع سازمان تروریستی داعش در سوریه استقبال کردند. این حملات گسترده در واکنش به حملهی مرگبار هفتهی گذشته در نزدیکی پالمیرا انجام شد که به کشته شدن دو سرباز آمریکایی و یک مترجم منجر گشت.
مظلوم عبدی، فرماندهی کل نیروهای دموکراتیک سوریه، در بیانیهی خود، از نیروهای آمریکا و ائتلاف برای این حملات که در روز ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۹ آذر ۱۴۰۴) پناهگاههای داعش را در مناطق مختلف سوریه هدف قرار دادند، تقدیر و تشکر کرد. در این بیانیه آمده است: «این پشتیبانی هوایی، عامل سرنوشتسازی برای جلوگیری از سازماندهی مجدد گروه و آغاز دوبارهی فعالیتهای خرابکارانهاش است.»
هسد نسبت به ظهور دوبارهی داعش هشدار داد و اعلام کرد که نبرد با تروریسم نباید کند شود، زیرا داعش همچنان تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات منطقه به شمار میرود. این نیروها خاطرنشان کردند که تروریستها تلاش میکنند از هرگونه سستی امنیتی برای بازگشت استفاده کنند، به همین دلیل بر ادامهی عملیات مشترک تا ریشهکن شدن کامل تواناییهای این سازمان تأکید شد.
این تحولات پس از آن روی میدهد که فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که در یک حملهی هوایی، بیش از ۱۰۰ بمب و موشک به سوی مواضع داعش شلیک کرده است. سنتکام توضیح داد که این حمله در پاسخ به حملهای بود که در روز ۱۳ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۳ آذر ۱۴۰۴ ) در منطقهی «پالمیرا» علیه نیروهای آمریکایی انجام شده بود.
هسد تأکید کرد که هماهنگی با ائتلاف بینالمللی تاکنون به انجام صدها عملیات منجر شده که نتیجهی آن کشته شدن رهبران خطرناک و متلاشی شدن هستههای فعال داعش بوده است. در پایان، مجدداً تأکید شد که این هماهنگی تنها راه پایان دادن به تهدیدهای تروریسم در منطقه است.