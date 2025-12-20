وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان حمله به میران بکر را بهشدت محکوم کرد
یک کادر «اتحادیهی میهنی» در اربیل مدعی ربایش و شکنجه توسط نیروهای وابسته به «اتحادیهی میهنی» شد؛ وزارتخانهی پیشمرگه کمیتهی تحقیق تشکیل داد.
وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان روز شنبه، ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۳۰ آذر ۱۴۰۴ )، در اطلاعیهای اعلام کرد که در شب ۱۹ به ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۹ به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ )، میران بکر عبدالرحمن، کارمند وزارت پیشمرگه، دچار حادثهای ناگوار شده است. این وزارتخانه ضمن محکومیت شدید این حمله، تشکیل کمیتهی تحقیقاتی را برای پیگیری و روشن کردن جزئیات این رخداد اعلام کرد.
در این اطلاعیه آمده است که: «اولاً، در پی این حادثهی ناگوار که برای یکی از کارمندان وزارتخانه رخ داده است، وزارتخانهی ما بلافاصله کمیتهی تحقیقاتی را برای پیگیری و روشن کردن این رویداد تشکیل داده است.» «دوماً، برای آگاهی افکار عمومی، روشن میسازیم که میران بکر دو سال است سمت منشی مطبوعاتی وزیر پیشمرگه را ترک کرده و اکنون این مسئولیت را بر عهده ندارد.»
همین روز، میران بکر، از کادرهای «اتحادیهی میهنی نیشتمانی کوردستان» ( کوردستان)، جزئیات رویداد ربایش و شکنجهی شب گذشتهی خود را برای کوردستان ۲۴ فاش کرد و گفت: «ساعت ۱۱:۰۰ شب گذشته، در محلهی شهیدان شهر اربیل (معروف به شهیدان اتحادیهی میهنی) و در نزدیکی دفتر سیاسی اتحادیهی میهنی، به دیدار یکی از دوستانم رفته بودم. تنها یک دقیقه پس از خروج من از منزل، نیروهایی آموزشدیده به من حملهور شدند.»
وی دربارهی شیوهی دستگیری گفت: «ابتدا کیسهای روی سرم کشیدند و دستبند زدند، سپس مرا به داخل اتومبیل خود انداختند. این یک تحول بسیار خطرناک است، زیرا کیسه فقط روی سر کسی کشیده میشود که تروریست باشد. آنها علاوه بر ضربوشتم و لگد و مشت، به من فحش نیز میدادند.» میران بکر همچنین اشاره کرد که او را به مدت سه ساعت در مکانی نامعلوم نگه داشتهاند، سپس اتومبیلش را بازرسی کرده و کارت شناساییاش را بردهاند. وی افزود: «آن نیروها به شکلی بَلتَجی و دور از هرگونه ارزش انسانی رفتار کردند، اما بعداً گفتند که سوءتفاهم شده است و عذرخواهی میکنیم.» او همچنین گفت که «ضربوشتم آنها نیز حرفهای بود و آن نیروها از عملیات ضد ترور و امنیت اتحادیهی میهنی بودند.»
این کادر «اتحادیهی میهنی» در مورد جراحات جسمیاش فاش کرد: «بر اثر ضربات، پردهی گوشم پاره شده و شکستگی دارم. ضربات آنها نیز حرفهای بود. من ممنون بودم که فقط مرا بزنند و بروند، زیرا حرفهای عجیب و خطرناکی میزدند.»
در پایان، میران بکر نسبت به این شیوهی جدید حمله هشدار داد و گفت: «اگر تا دیروز روزنامهنگار فقط لگد میخورد، اکنون کشیدن کیسه بر سر نیز به آن اضافه شده است. آنچه رخ داد تصادفی نبود، زیرا محال است که نیرویی در چند دقیقه با دستبند و کیسه و اتومبیل آماده باشد و شما را ببرد، مگر آنکه نقشه طراحی شده باشد.» این حادثه در بحبوحهی تنشهای دیرینهی میان نیروهای امنیتی وابسته به حزب دموکرات کوردستان (ک.د.پ) و «اتحادیهی میهنی نیشتمانی کوردستان» در اقلیم کوردستان رخ داده است، که بر سر کنترل نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اختلاف دارند.