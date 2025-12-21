هشدار سازمان ملل: داعش در افغانستان کودکان را برای اهداف تروریستی پرورش میدهد
شاخهی خراسان داعش در افغانستان، با داشتن حدود دو هزار نیروی مسلح، کودکان زیر ۱۴ سال را بر اساس ایدئولوژی تندرويانه آموزش داده و این اقدام، تهدیدی مداوم برای امنیت منطقه محسوب میشود.
سازمان ملل متحد روز شنبه، ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۳۰ آذر ۱۴۰۴ شمسی)، در گزارشی نگرانکننده افشا کرد که گروه تروریستی داعش خراسان نزدیک به دو هزار جنگجو را در افغانستان نگهداری میکند و کودکان زیر ۱۴ سال را بر اساس ایدئولوژی تندرويانه آموزش میدهد. این اقدام، تهدیدی مداوم از طریق حملات تروریستی برای امنیت منطقه ایجاد کرده است.
در این گزارش آمده است که رهبری داعش خراسان در افغانستان عمدتاً در دست پشتونهای افغان است، در حالی که تعداد زیادی از جنگجویان از کشورهای آسیای مرکزی به این گروه میپیوندند. هدفهای اصلی داعش خراسان، انجام حملات گسترده در سطح جهانی و نمایش توانایی خود برای جذب بیشتر جنگجو و کسب حمایت مالی است. تحلیلگران در این زمینه هشدار میدهند که گسترش این گروه، تهدیدی مستمر برای افغانستان و منطقه به طور کلی ایجاد میکند.
سازمان ملل متحد تأکید کرده است که تأسیس مدارسی توسط داعش خراسان در بخشهایی از شمال افغانستان و مناطق نزدیک به مرز پاکستان، که در آن کودکان زیر ۱۴ سال برای انجام عملیات انتحاری آموزش داده میشوند، بسیار نگرانکننده است. سازمان ملل این بهرهبرداری از کودکان زیر سن قانونی را اقدامی بسیار خطرناک توصیف کرده است. کارشناسان میگویند که این گزارش سازمان ملل، نقش مداوم افغانستان را به عنوان پناهگاهی امن برای بسیاری از گروههای تندرو تأیید میکند. همچنین، مقامات منطقهای و بینالمللی نیز به طور فزایندهای نگران هستند که بدون اقدامات هماهنگ ضد تروریسم، این سازمانها میتوانند نفوذ خود را گسترش داده و حملات بیشتری را در سراسر منطقه انجام دهند.