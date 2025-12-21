مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در سفری رسمی به مصر سفر کرد و قرار است با عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر و شماری از دیگر مقامات این کشور دیدار و گفت‌وگو کند

4 ساعت پیش

عصر روز شنبه، ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۳۰ آذر ۱۴۰۴)، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، در سفری رسمی وارد قاهره، پایتخت مصر شد. او در فرودگاه مورد استقبال احمد فؤاد هنو، وزیر فرهنگ مصر و شماری از دیگر مقامات این کشور قرار گرفت.

بر اساس بیانیه‌ی دولت اقلیم کوردستان، نخست‌وزیر در این سفر، با رئیس‌جمهور مصر، عبدالفتاح السیسی و دیگر مقامات بلندپایه‌ی این کشور، درباره‌ی توسعه‌ی روابط اقلیم کوردستان و مصر و همچنین آخرین تحولات اوضاع کلی عراق و منطقه گفت‌وگو خواهد کرد.