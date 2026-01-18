نیروهای سوریهی دموکراتیک حملات گروههای مسلح را شکست دادند
شکست سه حملهی شبهنظامیان وابسته به دمشق توسط نیروهای سوریهی دموکراتیک
نیروهای سوریهی دموکراتیک (هسد) اعلام کردند که با همکاری یگانهای مدافع زنان (یپژه)، سه حملهی گروههای مسلح وابسته به دولت دمشق را در محدودهی سد تشرین خنثی کردهاند.
مرکز رسانهای هسد روز یکشنبه، ۱۸ ژانویهی ۲۰۲۶ (۲۸ دی ۱۴۰۴)، در جدیدترین اطلاعیهی خود گزارش داد که مبارزان این نیرو موفق شدند حملات گروههای مسلح یادشده را دفع کنند و ضربات سنگینی به آنان وارد آورند. بر اساس این اطلاعیه، در جریان درگیریها دو تانک، یک خودروی زرهی، دو خودروی نظامی مجهز به دوشکا و یک دستگاه لودر نظامی (تریکس) متعلق به مهاجمان منهدم شد.
در ادامهی بیانیه تأکید شده است که درگیریها در محور مذکور همچنان ادامه دارد و مبارزان هسد و یپژ برای مقابله با هرگونه تحرک نظامی دیگر در آمادگی کامل به سر میبرند.