وزیر امور خارجه‌ی عراق، روز یکشنبه در سفری رسمی وارد تهران شد

1 ساعت پیش

عباس عراقچی در کنفرانس خبری مشترک با همتای عراقی خود تأکید کرد که خروج نیروهای آمریکایی از عین‌الاسد، سندی بر استحکام همکاری‌های امنیتی میان دو کشور است.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه‌ی ایران، روز یکشنبه، ۱۸ ژانویه‌ی ۲۰۲۶ (۲۸ دی ۱۴۰۴)، در نشستی خبری با فؤاد حسین، وزیر امور خارجه‌ی عراق، اظهار داشت: «ما برای دستیابی به یک توافق‌نامه‌ی همکاری امنیتی مشترک با عراق تلاش می‌کنیم و هم‌زمان سطح همکاری‌های امنیتی و نظامی میان ایران و عراق را ارتقا خواهیم داد.» وی همچنین بر آمادگی تهران برای گسترش تعاملات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با بغداد تأکید کرد.

فؤاد حسین، وزیر امور خارجه‌ی عراق، روز یکشنبه در سفری رسمی وارد تهران شد. طبق برنامه‌ریزی‌ها، وی در این سفر با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، عباس عراقچی و علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، دیدار خواهد کرد. محور اصلی این گفت‌وگوها بررسی روابط دوجانبه، تحولات منطقه و کاهش تنش‌ها در راستای تثبیت ثبات منطقه‌ای است.

وزیر امور خارجه‌ی عراق پس از ورود به تهران در پلتفرم «ایکس» نوشت: «امروز در سفری رسمی به تهران، پایتخت ایران رسیدیم و در جریان این سفر دیدارهای مهمی با رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، رئیس مجلس شورا و وزیر امور خارجه انجام خواهیم داد.»