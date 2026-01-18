2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – مرکز رسانه‌ای نیروهای سوریه دموکراتیک، اعلام کرد در چند عملیات مشترک با یگان‌های مدافع زنان در اطراف سد تشرین، یک تانک و یک پایگاه نظامی ارتش عربی سوریه را منهدم کرده‌اند که در نتیجه آن تعدادی کشته و مجروح بر جای مانده است.

یکشنبه ۱۸ ژانویه، مرکز رسانه‌ای نیروهای سوریه دموکراتیک در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهایشان در مشارکت با یگان‌های مدافع زنان، چند عملیات موفقیت‌آمیز علیه ارتش عربی سوریه در اطرف سد تشرین انجام داده‌اند.

بر پایه بیانیه، عملیات‌ها به شرح زیر انجام شده‌اند:

در اطراف تپه سیرِتِل در نزدیکی سد تشرین، نیروهای سوریه دموکراتیک تجمع شبه‌نظامیان را که در حال مهیا شدن برای حمله بوده‌اند، هدف گرفته‌اند و در نتیجه آن یک تانک شبه‌نظامیان کاملا منهدم شده است.

در همان منطقه با استفاده از پهپاد، تجمع شبه‌نظامیان به طور دقیق و موثر مورد هدف قرار گرفته و موجب انفجار بزرگی شده است.

در بیانیه آمده است که در روستای حاجی حسین در منطقه سد تشرین، نیروهای سوریه دموکراتیک یک پایگاه نظامی و یک نقطه استقرار شبه‌نظامیان را منهدم کرده‌اند.

نیروهای سوریه دموکراتیک تاکید کرد که در نتیجه عملیات‌ها، تعدادی از شبه‌نظامیان کشته و مجروح شده‌اند و یک تانک و یک پایگاه نظامی هم منهدم شده‌اند.