جزئیات توافق دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس‌جمهور سوریه، اعلام کرد که با هدف پایان دادن به اختلافات، با نیروهای سوریه دموکراتیک توافق‌نامه راهبردی امضا کرده‌اند که استقرار نهادهای دولت در شرق فرات و تسلط دولت بر منابع انرژی از مفاد آن است.

یکشنبه ۱۸ ژانویه، احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، امضای توافق‌نامه جدید با نیروهای سوریه دموکراتیک را اعلام کرد. هدف از این توافق، اعلام آتش‌بس، تقویت دولت در مناطق شرق و شمال شرق سوریه و برقراری امنیت و ثبات در مناطق مورد مناقشه است.

جزئیات ۱۲ ماده اصلی توافق بین دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک

پرونده نظامی و امنیتی

آتش‌بس فراگیر: اعلام آتش‌بس فوری و همه‌جانبه در تمام جبهه‌های جنگ و نقاط درگیری بین نیروهای ارتش و نیروهای سوریه دموکراتیک.

ادغام نیروها: ادغام تمام اعضای نیروهای سوریه دموکراتیک در ساختار وزارت دفاع سوریه. این روند به صورت «انفرادی» و پس از بررسی‌های دقیق امنیتی در خصوص هر یک از اعضا انجام می‌شود. همچنین باید حفظ ویژگی‌های مناطق کوردستانی تضمین شود.

اخراج پ.ک.ک: نیروهای سوریه دموکراتیک ملزم خواهند شد که تمام شبه‌نظامیان و اعضای حزب کارگران کوردستان – پ.ک.ک را به آن سوی مرزهای سوریه، اخراج کنند.

جنگ علیه داعش: دولت سوریه ملزم خواهد شد که به ماموریت مبارزه با سازمان تروریستی داعش ادامه دهد.

پرونده اداری و فرمانروایی

واگذاری مناطق: واگذاری کامل دو استان دیرالزور و رقه به دولت سوریه (هم از لحاظ اداری و هم از لحاظ نظامی) به طور فوری.

نهادهای حسکه: ادغام تمام نهادهای مدنی استان حسکه در نهادهای دولتی سوریه.

تعیین استاندار: صدور فرمان حکومتی برای تعیین استاندار جدید برای استان حسکه.

استخدام: تصویب فهرست اسامی نامزدهای نیروهای سوریه دموکراتیک برای استخدام در سمت‌های مختلف دولت سوریه.

پرونده اقتصادی و انسانی

منابع انرژی: واگذاری تمام میدان‌های نفتی به دولت سوریه.

زندانیان داعشی: واگذاری مدیریت زندان‌ها و اردوگاه‌هایی که خانواده‌های داعشی در آن نگهداری می‌شوند به دولت سوریه.

بازگشت آوارگان: کار بر روی تفاهمات و مقررات برای فراهم کردن تسهیلات برای بازگشت آوارگان و مهاجران به مناطق عفرین و محله شیخ مقصود.

ب.ن