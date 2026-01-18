پرزیدنت بارزانی خواهان توقف فوری جنگ سوریە شد
پرزیدنت بارزانی خواستار بازگشت طرفهای سوری به توافقات پیشین شد
پرزیدنت بارزانی با اشاره به نشست مشترک با فرستادهی رئیسجمهور آمریکا، خواهان بازگشت طرفین سوری به توافقات پیشین و توقف فوری جنگ شد.
پرزیدنت مسعود بارزانی امروز یکشنبه، ۱۸ ژانویهی ۲۰۲۶ (۲۸ دی ۱۴۰۴)، در پیامی پیرامون درگیریهای جاری میان نیروهای دولت سوریه و نیروهای سوریهی دموکراتیک، ابراز امیدواری کرد که همهی طرفها به توافقاتی بازگردند که پیشتر برای حل مشکلات و دستیابی به ثبات میان طرفهای سوری منعقد شده بود.
متن پیام پرزیدنت بارزانی
«به نام خداوند بزرگ و مهربان
در خصوص آخرین تحولات و تغییرات سوریه و در چارچوب تلاش برای حل مشکلات، روز گذشته نشست مشترک و مهمی با فرستادهی ویژهی رئیسجمهور آمریکا در امور سوریه، فرماندهی کل نیروهای سوریهی دموکراتیک و رئیس "انکس" (ENKS) برگزار کردیم.
امیدواریم جنگ، تنش و ناآرامیهایی که اکنون میان نیروهای دولت سوریه و نیروهای سوریهی دموکراتیک در جریان است، هرچه سریعتر متوقف شود و همه به توافقات پیشین برای حل مشکلات و رسیدن به ثبات بازگردند.»
پرزیدنت بارزانی در ادامهی پیام خود افزود: «صدور فرمان رئیسجمهور سوریه در خصوص حقوق کوردها را گامی مثبت و در مسیری درست میدانیم و امیدواریم این اقدام زمینهای شود تا با رضایت طرفهای ذیربط غنیتر گردد و حقوق ملت کورد به شیوهای قانونی و مبتنی بر قانون اساسی بر پایهی آن تضمین شود.»