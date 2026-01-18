پرزیدنت بارزانی خواهان توقف فوری جنگ سوریە شد

پرزیدنت بارزانی خواستار بازگشت طرف‌های سوری به توافقات پیشین شد

1 ساعت پیش

پرزیدنت بارزانی با اشاره به نشست مشترک با فرستاده‌ی رئیس‌جمهور آمریکا، خواهان بازگشت طرفین سوری به توافقات پیشین و توقف فوری جنگ شد.

پرزیدنت مسعود بارزانی امروز یکشنبه، ۱۸ ژانویه‌ی ۲۰۲۶ (۲۸ دی ۱۴۰۴)، در پیامی پیرامون درگیری‌های جاری میان نیروهای دولت سوریه و نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک، ابراز امیدواری کرد که همه‌ی طرف‌ها به توافقاتی بازگردند که پیش‌تر برای حل مشکلات و دستیابی به ثبات میان طرف‌های سوری منعقد شده بود.

متن پیام پرزیدنت بارزانی

«به نام خداوند بزرگ و مهربان

در خصوص آخرین تحولات و تغییرات سوریه و در چارچوب تلاش برای حل مشکلات، روز گذشته نشست مشترک و مهمی با فرستاده‌ی ویژه‌ی رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه، فرمانده‌ی کل نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک و رئیس "ان‌ک‌س" (ENKS) برگزار کردیم.

امیدواریم جنگ، تنش و ناآرامی‌هایی که اکنون میان نیروهای دولت سوریه و نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک در جریان است، هرچه سریع‌تر متوقف شود و همه به توافقات پیشین برای حل مشکلات و رسیدن به ثبات بازگردند.»

پرزیدنت بارزانی در ادامه‌ی پیام خود افزود: «صدور فرمان رئیس‌جمهور سوریه در خصوص حقوق کوردها را گامی مثبت و در مسیری درست می‌دانیم و امیدواریم این اقدام زمینه‌ای شود تا با رضایت طرف‌های ذی‌ربط غنی‌تر گردد و حقوق ملت کورد به شیوه‌ای قانونی و مبتنی بر قانون اساسی بر پایه‌ی آن تضمین شود.»