در مصر جایزه سفیر صلح به هنرمند کورد تعلق گرفت

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – نقاش و خوش‌نویس کورد، یحیی اربیلی، جایزه سفیر صلح را از هیئت برگزارکننده جشنواره‌‌ها و مناسبات فرهنگی کشور مصر دریافت کرد. او می‌گوید که در آثار هنری خود به صلح و دوست‌داشتن و همزیستی اهمیت می‌دهد.

امروز یکشنبه ۱۷ ژانویه، هنرمند نقاش و خوش‌نویس، یحیی اربیلی درباره گرفتن جایزه سفیر صلح، به کوردستان۲۴ گفت: جایزه به این دلیل به من تعلق گرفت که چند بار در نمایشگاه‌های بین‌المللی به خصوص در کشور مصر شرکت کرده‌ام. در مصر اهمیت بسیاری به فرهنگ و هنر داده می‌شود. هیئت برگزار کننده جشنواره‌ها و مناسبات فرهنگی مصر فعالیت‌های فرهنگی و هنری من را بررسی کرده‌اند و پس از آنکه متوجه شدند در آثار من اهمیت بسیاری به صلح و دوست داشتن و همزیستی داده می‌شود، تصمیم گرفتند که جایزه را به من اهدا کنند.

یحیی اربیلی گفت: من به مدت ۱۰ سال در فعالیت‌های هنری و فرهنگی کشور مصر مشارکت کرده‌ام. چند بار با من تماس گرفته شده تا در جشنواره‌ها و مناسبات حضور پیدا کنم. در بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و هنری شرکت کرده‌ام و در تمام فعالیت‌ها پیام‌رسان صلح و همزیستی بوده‌ام.

این هنرمند، خود را شایسته جایزه سفیر صلح دانست و گفت: خود را شایسته این تخلص می‌دانم، زیرا من در کارهایم از صلح سخن می‌گویم. به طور کلی درباره دوست‌ داشتن بین آدم‌ها صحبت می‌کنم. همچون انسانی صلح‌طلب تلاش می‌کنم از این راه از جنگ و ناملایمات فعلی در کشورها و ایجاد نفرت و کینه در دل انسان‌ها پرهیز شود و صلح جایگزین آن شود، تا پیامی زیبا به اطراف خود برسانم و در خدمت به مردم و ملت و شهر خود مفید باشم.

یحیی اربیلی در شهر اربیل به دنیا آمده است. دارای مدرک دیپلم در رشته حسابداری و مدرک لیسانس در رشته حقوق است. او در سال ۲۰۱۰ به وکالت اشتغال داشته و اکنون دستیار قضایی در وزارت دادگستری است.

وی در سال ۱۹۹۳ خوش‌نویسی را آغاز کرده و در سال ۱۹۹۴ یکی از اعضای موسس گروه خوش‌نویسان کوردستان بوده است. با ارائه یک تابلوی نقره در یک نمایشگاه‌ هنری در واشنگتن مشارکت کرده است. در نمایشگاه‌ها و مسابقات هنری جهانی در کشورهایی همچون: ایتالیا، مالزی، هند، ترکیه، اردن، مصر، قطر، جزائر، لبنان، عربستان سعودی و امارات عربی شرکت کرده است.

ب.ن