گفتوگوی تلفنی مظلوم عبدی و احمد شرع
تداوم درگیریها در مناطق کوردستانی علیرغم تلاشهای آتشبس
رسانههای نزدیک به مدیریت خودگردان غرب کوردستان از رایزنی تلفنی فرماندهی کل نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) با رئیسجمهور سوریه خبر دادند. مظلوم عبدی در این گفتوگو بر تداوم تلاشها برای توقف درگیریها تاکید کرده است.
رسانههای خبری نزدیک به مدیریت خودگردان غرب کوردستان گزارش دادند که امروز یکشنبه، ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۸ دی ۱۴۰۴)، مظلوم عبدی، فرماندهی کل نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد)، طی تماسی تلفنی با احمد شرع، رئیسجمهور سوریه، گفتوگو کرده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، محور اصلی رایزنی میان مظلوم عبدی و احمد شرع، بررسی راهکارهای توقف جنگ و اعلام آتشبس میان طرفین بوده است.
همزمان، مظلوم عبدی در گفتوگو با خبرگزاری «آنهار» اظهار داشت: «علیرغم تمام تلاشها و اقدامات ما برای متوقفکردن تنشها و آرامسازی اوضاع، حملات همچنان ادامه دارد.»
فرماندهی کل نیروهای دموکراتیک سوریه همچنین خطاب به شهروندان تصریح کرد: «به مردم خود اطمینان میدهیم که تلاشهای ما برای آرامکردن اوضاع و توقف جنگ با یاری طرفهای بینالمللی ادامه دارد؛ لذا از مردم درخواست میکنیم که در اطراف مبارزان ما گرد آیند و روحیهی عالی و ایمان راسخ داشته باشند.»
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که نیروهای دموکراتیک سوریه طی روزهای گذشته و بنا به درخواست ایالات متحده و سایر کشورهای منطقه، از مناطق «دیرحافر» و «مسکنه» عقبنشینی کردهاند؛ با این حال، حملات ارتش عربی سوریه به مناطق شمال و شرق سوریه همچنان ادامه دارد.
طبق گزارش رسانههای دولتی سوریه، ارتش این کشور موفق شده است کنترل تعدادی از میادین نفتی و پایگاههای نظامی در استان دیرالزور را به دست گیرد. در مقابل، نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) اعلام کردند که سه حملهی گروههای مسلح وابسته به ارتش عربی سوریه را در محور «سد تشرین» درهم شکسته و مانع از پیشروی آنان شدهاند.