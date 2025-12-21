نمایشگاه بینالمللی کشاورزی سلیمانیه؛ فرصتهای شغلی برای زنان
تشکیل تعاونیهای زنان با همکاری وزارت کشاورزی و برنامهی توسعهی سازمان ملل
کار نمایشگاه بینالمللی کشاورزی و صنایع غذایی در سلیمانیه پایان یافت. در این نمایشگاه، زنان مشارکت فعالی داشتند، چه بهعنوان شرکتکننده و چه بهعنوان بازدیدکننده. یکی از زنان شرکتکننده خواستار فراهمآوری فرصتهای بیشتری برای آنان شد تا بتوانند همسان مردان، نقش خود را در بازار کار ایفا کنند.
این نمایشگاه چهار روز به طول انجامید و بستری مناسب برای زنان بود تا تواناییهای خود را در بازار کار توسعه دهند. آرزو محمد، یکی از شرکتکنندگان در نمایشگاه، که برای چهار روز در شرکتی حاضر در نمایشگاه مشغول به کار شده بود، با امید به آیندهای روشن فعالیت خود را آغاز کرده و از کارش بسیار خشنود است. وی خواستار ایجاد فرصتهای شغلی بیشتری برای دیگر زنان شد. او به کوردستان۲۴ گفت: «من به خود بسیار باور دارم. ما هم میتوانیم مانند مردان کار کنیم. برای مثال، بیشتر افراد در این نمایشگاه زن هستند.» او افزود: «ما میتوانیم در خارج از این نمایشگاه نیز بیشتر از مردان کار کنیم. امیدوارم شرکتها فرصتی به ما بدهند تا شانهبهشانهی مردان کار کنیم.»
از نظر برگزارکنندگان نمایشگاه، ایجاد فرصت شغلی برای زنان یکی از نقاط قوت این رویداد بود. از این رو، وزارت کشاورزی دولت اقلیم کوردستان نیز برای تأسیس انجمن تعاونی زنان تلاش میکند. این وزارتخانه سالهاست که با همکاری برنامهی توسعهی سازمان ملل (UNDP)، به دنبال سازماندهی مجدد تعاونیهاست تا با نظام کاری نوین جهانی هماهنگ شوند که این امر برای زنان سود فراوانی خواهد داشت.
حسین حما کریم، مدیر روابط عمومی نمایشگاه بینالمللی سلیمانیه، گفت: «دختران و زنان باید از پشتیبانی برخوردار باشند و خود را سازماندهی کنند و صاحب انجمن خود شوند. بیگمان، آنان میتوانند کارهای بسیار بزرگی انجام دهند. بهویژه در روز نخست گشایش نمایشگاه، وزیر کشاورزی اینجا بود و از برخی صاحبان کار و پروژه بازدید کرد. او قول همکاری و هماهنگی برای سازماندهی آنان در چارچوب این سازمانها و انجمنها را داد تا بتوانند کارهای بسیار خوبی انجام دهند.»
نمایشگاه کشاورزی و صنایع غذایی با شرکت بیش از ۱۱۰ شرکت و واحد کاری در سلیمانیه برگزار شد که بیشتر به موضوعات کشاورزی و مواد غذایی اهمیت میداد. زنان در نمایشگاهها مشارکت تأثیرگذاری دارند و به تواناییهای خود باور کامل دارند و میتوانند آیندهای روشن برای خود و دهها زن دیگر رقم بزنند. دولت نیز به روشهای گوناگون از آنان پشتیبانی و همکاری میکند. نخستین گام نیز آن است که زنان در قالب یک سازماندهی، فعالیت خود را آغاز کنند و این سازماندهی در چارچوب یک انجمن فعالیت خواهد کرد.