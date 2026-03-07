معاون دفتر نخست‌وزیر: شبه‌نظامیان از سوی دولت عراق تسلیح و تأمین مالی می‌شوند

1 ساعت پیش

عزیز احمد، معاون مدیر دفتر نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، اعلام کرد گروه‌هایی که زیرساخت‌های اقتصادی و غیرنظامی اقلیم کوردستان را هدف قرار می‌دهند، بخشی از بدنه‌ی دولت عراق بوده و بودجه‌ی خود را از بغداد دریافت می‌کنند.

معاون مدیر دفتر نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس»، به تندی از عملکرد دولت فدرال عراق در قبال گروه‌های شبه‌نظامی انتقاد کرد. وی با طرح این پرسش که «این شبه‌نظامیان کیستند؟» بر سه نکته‌ی کلیدی تاکید کرد: آن‌ها بخشی از دولت عراق هستند، از بغداد حقوق می‌گیرند و توسط دولت مرکزی تسلیح شده‌اند.

درخواست برای تحمیل اراده‌ی سیاسی در بغداد

وی از دولت فدرال خواست تا این «عوامل جنایتکار و قانون‌شکن» را که تحت حمایت دولت هستند، کنترل نماید. عزیز احمد تاکید کرد: «بغداد باید اراده‌ی سیاسی لازم برای بازداشت و زندانی کردن این افراد را داشته باشد، نه آنکه پس از مدت کوتاهی آن‌ها را آزاد کند.» این تنش‌ها در حالی افزایش یافته است که سیستم‌های دفاع هوایی نیروهای ائتلاف در اقلیم کوردستان، تمامی حملات پهپادی اخیر به پایگاه‌های خود را خنثی کرده‌اند.