دفع حملات موشکی و پهپادی در حریم هوایی کویت
وزارت دفاع کویت: ۱۴ موشک و ۱۲ پهپاد ایرانی منهدم شدند
مقامات دفاعی کویت اعلام کردند که سیستمهای پدافندی این کشور موفق به رهگیری و انهدام موجی از حملات موشکی و پهپادی شدهاند که از خاک ایران پرتاب شده بود.
وزارت دفاع کویت در بیانیهای رسمی که بامداد شنبه، ۷ مارس ۲۰۲۶ (۱۶ اسفند ۱۴۰۴) منتشر شد، اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور با یک حملهی گسترده مقابله کردهاند. طبق این گزارش، پدافند هوایی کویت ۱۲ پهپاد را در مناطق شمالی و مرکزی و ۱۴ موشک را در جنوب این کشور منهدم کرده است. دو موشک دیگر نیز در مناطق غیرمسکونی و خارج از محدودهی خطر سقوط کردهاند.
این حملات در پی آغاز درگیریهای مستقیم میان ایران، آمریکا و اسرائیل از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) به وقوع پیوسته است. وزارت دفاع کویت بر آمادگی کامل خود جهت صیانت از امنیت و تمامیت ارضی این کشور تاکید کرد.