طرف‌های متخاصم از ادامه‌ی حملات شدید بە مواضع همدیگر خبر می‌دهند

1 ساعت پیش

حملات گسترده به زیرساخت‌های پایتخت ایران و تشدید درگیری‌ها در مرزهای لبنان، بازارهای جهانی انرژی را با بحرانی جدی روبرو کرده است.

درگیری‌های نظامی میان ایران، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا امروز شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ (۷ مارس ۲۰۲۶) وارد هشتمین روز خود شد. رسانه‌های داخلی ایران گزارش دادند که تهران از چندین محور هدف حمله قرار گرفته است. این حملات هوایی مناطقی از جمله یک پایگاه نیروی هوایی سپاه پاسداران، حومه‌ی میدان آزادی و فرودگاه بین‌المللی مهرآباد را هدف قرار داده‌اند؛ تصاویر ویدئویی منتشر شده، آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای را در محوطه‌ی این فرودگاه نشان می‌دهند.

ارتش اسرائیل با تایید آغاز موج وسیعی از حملات به زیرساخت‌های پایتخت ایران، اعلام کرد ۵۰ جنگنده یک پناهگاه زیرزمینی متعلق به مجموعه‌ی رهبری ایران را بمباران کرده‌اند. ارتش اسرائیل مدعی است در هفته‌ی نخست این نبرد، ۸۰ درصد توان پدافند هوایی و ۶۰ درصد توان موشکی ایران را از بین برده است.

در مقابل، ایران بامداد امروز بار دیگر حملات موشکی خود را به سوی اسرائیل آغاز کرد که منجر به فعال شدن سامانه‌های پدافندی در این کشور شد. هم‌زمان، تهران تهدیدهای خود را علیه کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند، گسترش داده است. از سوی دیگر، اسرائیل با تشدید حملات به لبنان و پس از صدور هشدار تخلیه‌ی مناطق جنوبی، بیروت را بمباران کرد.

در سطح سیاسی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ضمن رد تمامی تلاش‌ها برای میانجیگری، در پیامی تند اظهار داشت: «هیچ توافقی با ایران صورت نخواهد گرفت، مگر تسلیم بی‌قید و شرط.» وی افزود که پس از تغییر رهبری در ایران، آمریکا و متحدانش برای بازسازی اقتصادی این کشور تلاش خواهند کرد. این اظهارات تردیدهای جدی را درباره‌ی اهداف نهایی این جنگ برانگیخته است. این تنش‌ها باعث نوسانات شدید در بازارهای مالی جهان و افزایش چشمگیر قیمت نفت شده است.