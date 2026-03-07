ایران خواهان پذیرش مسئولیت حقوقی سازمان ملل در قبال حملات اخیر شد

1 ساعت پیش

سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی ایران ضمن انتقاد از سکوت جامعه‌ی بین‌المللی، خواستار موضع‌گیری صریح سازمان ملل متحد در برابر حملات نظامی شد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی ایران، در حساب رسمی خود در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» نوشت: «در حالی که ایران در میانه مذاکرات دیپلماتیک جدی بود، آمریکا و اسرائیل برای دومین بار در کمتر از نه ماه به خاک ایران حمله کردند.»

بقایی با انتقاد از رویکرد جامعه‌ی بین‌المللی خاطرنشان کرد: «شما نگران خطرات علیه اقتصاد جهانی هستید، اما سرنوشت غیرنظامیان بی‌گناه چه می‌شود؟ از جمله ۱۷۵ کودکی که در شهر میناب قربانی شدند و تمامی کسانی که در روزهای اخیر جان خود را از دست داده‌اند.» وی تاکید کرد که سازمان ملل متحد باید مسئولیت حقوقی و اخلاقی خود را در قبال این جنگ غیرقانونی علیه ایران بپذیرد.