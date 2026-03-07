هلال احمر ایران: بیش از ۶ هزار واحد مسکونی هدف قرار گرفتهاند
گزارشهای رسمی از کشته شدن بیش از ۱۳۰۰ غیرنظامی و تخریب گستردهی زیرساختهای شهری در پی حملات هوایی اخیر حکایت دارد.
امروز شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ (۷ مارس ۲۰۲۶)، جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد که در جریان درگیریها، بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی و تجاری هدف قرار گرفتهاند. طبق این آمار، ۵ هزار و ۵۳۵ واحد مسکونی، ۱ هزار و ۴۱ واحد تجاری، ۱۴ داروخانه، ۶۵ مدرسه و ۱۵ مرکز متعلق به هلال احمر آسیب دیدهاند.
همزمان، امیر سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل متحد، در یک کنفرانس خبری در نیویورک اعلام کرد: «تاکنون دستکم ۱ هزار و ۳۳۲ شهروند غیرنظامی ایرانی در درگیری با اسرائیل و آمریکا کشته و هزاران تن دیگر مجروح شدهاند.» وی واشینگتن و تلآویو را به هدف قرار دادن «عمدی» زیرساختهای غیرنظامی متهم کرد.
این در حالی است که آمریکا و اسرائیل ضمن رد این اتهامات، مدعی هستند که حملات آنها صرفاً علیه اهداف نظامی و در راستای دفاع از خود بوده است. این دور از درگیریها از بامداد شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با حملهی هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل آغاز شد که منجر به کشته شدن شماری از مقامات عالیرتبه ایران و پاسخ موشکی متقابل تهران به پایگاههای آمریکا در منطقه شد.