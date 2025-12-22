دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که از زمان فروپاشی رژیم اسد، پنجاه گور دسته‌جمعی حاوی بقایای بیش از دو هزار و ۸۶۵ قربانی در مناطق مختلف سوریه کشف شده است

دیدبان حقوق بشر سوریه روز دوشنبه، ۲۲ دسامبر ۲۰۲۵ (۲ دی ۱۴۰۴)، در بیانیه‌ای اعلام کرد که از آغاز جنگ داخلی در سال ۲۰۱۱ میلادی، چندین گور دسته‌جمعی در نواحی گوناگون سوریه کشف شده است. این اکتشافات ابعاد وحشت و جنایات سیستماتیک انجام‌شده از سوی رژیم پیشین و شبه‌نظامیان آن علیه مردم غیرنظامی، از جمله قتل‌های دسته‌جمعی، ناپدیدسازی قهری و شکنجه‌های وحشیانه را آشکار می‌کند.

این نهاد حقوق بشری خاطرنشان کرد که شمار گورهای دسته‌جمعی کشف‌شده تا کنون در استان‌های دمشق، حمص، درعا، حما، دیرالزور، ادلب و حلب، به حدود ۵۰ گور رسیده است. این گورها حاوی بقایای بیش از دو هزار و ۸۶۵ قربانی هستند که بیشتر آن‌ها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. علاوه بر این گورها، همچنان هزاران نفر دیگر مفقودالاثر هستند.

دیدبان حقوق بشر سوریه از تمامی کمیته‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، به ویژه کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق برای سوریه و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، درخواست کرده است که «فوراً تحقیقات را آغاز کنند، مکان گورهای دسته‌جمعی را به عنوان مدارک جنایت حفظ نمایند، برای شناسایی قربانیان و تحویل بقایای آن‌ها به خانواده‌هایشان اقدام کنند و تمامی افرادی را که در این جنایات دست داشته‌اند، مورد بازخواست قرار دهند.»