«دم پارتی» خواستار تضمین قانون اساسی برای حفاظت از زبان کوردی شد

هم‌زمان با روز جهانی زبان مادری، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) طی مراسمی در دیاربکر، خواستار به رسمیت شناختن و حفاظت قانونی از لهجه‌های زبان کوردی در ترکیه شد.

امروز شنبه، ۲۱ فوریه ۲۰۲۶ (۲ اسفند ۱۴۰۴)، مراسمی با حضور نمایندگان پارلمان و مدیران «دم پارتی» در شهر دیاربکر واقع در شمال کوردستان برگزار شد. سرحد ارن، نماینده‌ی دیاربکر در پارلمان ترکیه از سوی این حزب، ضمن گرامی‌داشت روز جهانی زبان مادری، از مقامات ترکیه خواست تا حفاظت از لهجه‌های زازاکی و کورمانجی را در قانون اساسی تضمین کنند.

در این مراسم، نامه‌هایی خطاب به وزارت آموزش ترکیه و سازمان یونسکو ارسال شد که در آن‌ها ضمن هشدار نسبت به خطر از بین رفتن لهجه‌ی زازاکی، بر لزوم تضمین‌های قانونی و اساسی تأکید شده است.

همه ساله در ۲۱ فوریه (۲ اسفند)، نهادهای کوردی و احزاب سیاسی در شمال کوردستان کمپین‌ها و فعالیت‌های متنوعی را برای صیانت از زبان کوردی برگزار می‌کنند. دولت ترکیه تاکنون زبان کوردی را به رسمیت نشناخته و در قانون اساسی این کشور تنها زبان ترکی به عنوان زبان رسمی معرفی شده است.

در پارلمان ترکیه، غالباً هنگام سخنرانی نمایندگان کورد به زبان مادری، میکروفون‌های آنان قطع می‌شود و در سوابق رسمی نیز از زبان کوردی با عناوینی همچون «زبان ناشناخته» یا «زبانی دیگر» یاد می‌شود. همچنین در مدت اخیر، دولت ممنوعیت‌های متعددی را بر تئاترها و کنسرت‌های کوردی اعمال کرده است که این موضوع نگرانی فعالان مدنی را در پی داشته و تلاش‌ها برای به رسمیت شناختن زبان کوردی همچنان ادامه دارد.