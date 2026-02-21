انتشار دستورالعملهای اعطای تابعیت به شهروندان کورد توسط وزارت کشور سوریه
وزارت کشور سوریه جزئیات اجرایی مربوط به اعطای شناسنامه و تابعیت سوری به شهروندان کورد مشمول این قانون را ابلاغ کرد
وزارت کشور سوریه در تاریخ ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ (۲۹ بهمن ۱۴۰۴)، با صدور بخشنامهی شماره ۱۹۴۴، دستورالعملهای اجرایی فرمان شماره ۱۳ سال ۲۰۲۶ ریاستجمهوری را در خصوص اعطای تابعیت سوری به شهروندان کورد مشمول این فرمان منتشر کرد. این تصمیم بر اصول برابری میان شهروندان، ثبات اجتماعی و وحدت ملی تأکید دارد.
بر اساس مادهی یکم این بخشنامه، هر فردی که تمایل به دریافت تابعیت دارد و واجد شرایط است، باید درخواست خود را در قالب فرمهای مشخص (انفرادی یا خانوادگی) به مراکزی که بدین منظور اختصاص یافتهاند، ارائه دهد.
مراکز پذیرش درخواستها
طبق مادهی دوم، مراکز دریافت درخواست در استانهای زیر مستقر خواهند بود:
- استان دمشق (یک مرکز)
- استان حلب (یک مرکز)
- استان رقه (یک مرکز)
- استان دیرالزور (یک مرکز)
- استان حسکه (پنج مرکز)
مدارک مورد نیاز
متقاضیان باید مدارک زیر را ضمیمهی درخواست خود کنند:
- گواهی معرفی (شهادة تعریف) تنظیمشده توسط مختار.
- سند اقامت به همراه مدارک اثباتکنندهی محل سکونت.
- هرگونه سند رسمی دیگری که حضور فرد در محل را اثبات کند (مانند قبض آب، برق، تلفن یا مدارک تحصیلی فرزندان).
ساختار کمیتهها و فرایند بررسی
این بخشنامه سیستم سه مرحلهای را برای بررسی درخواستها تعیین کرده است:
۱. کمیتهی مراکز: در هر مرکز، کمیتهای به ریاست یک قاضی و عضویت کارمند ثبتاحوال و «یک شخصیت سرشناس کورد منطقه که دارای تابعیت سوری باشد» تشکیل میشود. وظیفهی این کمیته دریافت درخواست، انگشتنگاری و ارسال پروندهها به کمیتهی فرعی ظرف ۲۰ روز است.
۲. کمیتهی فرعی (استانی): به ریاست استاندار و عضویت قاضی تجدیدنظر و مدیر ثبتاحوال استان. وظیفهی آنها بررسی و ارجاع اسامی به کمیتهی مرکزی ظرف ۱۰ روز و همچنین دریافت اعتراضات است.
۳. کمیتهی مرکزی (وزارتخانه): به ریاست معاون وزیر کشور در امور شهروندی و عضویت قضات عالیرتبه. این کمیته تصمیم نهایی را اتخاذ و لیستها را برای صدور حکم وزارتی تأیید میکند.
حق اعتراض و برخورد با تخلفات
بر اساس مادهی پنجم، افراد معترض به نتایج کمیتههای فرعی میتوانند ظرف ۱۵ روز اعتراض خود را ثبت کنند و کمیتهی مرکزی موظف است طی ۱۵ روز به آن رسیدگی کند. مادهی نهم نیز هشدار میدهد که در صورت اثبات نادرستی اطلاعات یا جعل اسناد، درخواست لغو شده و علیه متقاضی اقدام قانونی صورت میگیرد.
فرمان شماره ۱۳ ریاستجمهوری
احمد شرع، رئیسجمهور سوریه، جمعه ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۶ دی ۱۴۰۴)، فرمان ریاستجمهوری شماره ۱۳ را صادر کرد که شامل تصمیماتی در خصوص وضعیت حقوقی، فرهنگی و سیاسی کوردها در سوریه است. در این فرمان، ضمن به رسمیت شناختن بخشی از حقوق ملت کورد و معرفی زبان کوردی بهعنوان یکی از زبانهای ملی، دستور تعیین تکلیف نهایی برای اعطای تابعیت به کوردهایی که در پی سرشماری سال ۱۹۶۲ از حق شهروندی محروم شده بودند، صادر شده است.