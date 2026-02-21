آغاز روند بازگشایی سفارت آمریکا در دمشق
آمریکا پس از ١٣ سال سفارت این کشور را در سوریە بازگشایی میکند
دولت ترامپ پس از ۱۳ سال تعطیلی، کنگره را به طور رسمی از آغاز مرحلهی برنامهریزی و اختصاص بودجه برای بازگشایی سفارت ایالات متحده در دمشق مطلع کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس و بر اساس سندی که وزارت امور خارجهی آمریکا به کنگره ارائه داده است، واشنتن قصد دارد برای ازسرگیری فعالیتهای دیپلماتیک خود در سوریه، «رویکردی مرحلهبهمرحله» اتخاذ کند. در این اطلاعیه آمده است که فرایند تخصیص بودجه و هزینههای مرتبط از هفتهی آینده آغاز خواهد شد؛ هرچند هنوز زمان مشخصی برای بازگشت کامل دیپلماتهای آمریکایی تعیین نشده است.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که دونالد ترامپ ضمن ستایش از وضعیت کنونی سوریه اظهار داشت: «رئیسجمهور احمد شرع عملکرد بزرگی دارد و سوریه به سوی همبستگی و انسجامی مطلوب گام برمیدارد.»
پروژهی بازگشایی سفارت یکی از اولویتهای تام بارک، فرستادهی ویژهی آمریکا در امور سوریه بوده است. وی سال گذشته در سفری به دمشق، پرچم ایالات متحده را بر فراز ساختمان محل اقامت سفیر به اهتزاز درآورد. سفارت آمریکا در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰) و در آغاز بحرانهای سوریه بسته شده بود و اکنون این تصمیم به عنوان یک نقطهی عطف در روابط میان واشنتن و دمشق ارزیابی میشود.