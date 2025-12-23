مسرور بارزانی در دیدار با رئیس ائتلاف سیاده بر لزوم رعایت اصول اساسی در تشکیل کابینه‌ی جدید بغداد تأکید کرد.

5 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز سه‌شنبه، ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵ (۲ دی ۱۴۰۴ )، از سرمد خمیس خنجر، رئیس ائتلاف سیاده، استقبال کرد.

بر اساس بیانیه‌ی دولت اقلیم کوردستان، در این دیدار وضعیت عمومی عراق و تلاش‌ها و گفت‌وگوهای گروه‌های سیاسی برای تشکیل کابینه‌ی جدید دولت این کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

هر دو طرف بر این نکته تأکید کردند که «ضروری است در تشکیل دولت جدید، اصول مشارکت، توازن و اجماع در نظر گرفته شود و بدون هیچ‌گونه تبعیضی، به همه‌ی شهروندان عراق و تمامی اقشار خدمت‌رسانی صورت گیرد.»