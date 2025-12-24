گذرگاه مرزی کیله در اثر بارش سنگین برف مسدود شد
اربیل (کوردستان۲۴) – بارش سنگین برف، تردد از گذرگاه مرزی کیله را متوقف کرده و گردشگران منتظرند که مسیرهای گذرگاه در سمت سردشت نیز برفروبی و برای تردد باز شود.
گزارشگر کوردستان۲۴ گزارش داد که امروز چهارشنبه ۲۴ دسامبر، بارش سنگین برف گذرگاه مرزی کیله را مسدود کرده و تیمهای راهداری اقلیم کوردستان با برفروبی مسیرهای اطراف گذرگاه، امکان تردد گردشگران و وسایل نقلیه را از سمت اقلیم کوردستان فراهم کردهاند.
بر پایه گزارش، این گذرگاه در نقطه مرزی بین قلادزی در اقلیم کوردستان و سردشت در شرق کوردستان/ ایران واقع شده است و هنوز مسیریها آن در سمت سردشت برفروبی نشدهاند و به این دلیل تردد متوقف شده است.
گردشگران در گذرگاه کیله منتظرند مسیرهای گذرگاه در سمت سردشت نیز برفروبی و برای تردد باز شود.
این گذرگاه مرزی از اهمیت ویژهای برخوردار است و در نیمه اول سال ۲۰۲۳ میزان صادرات کالا از آن به اقلیم کوردستان، به ارزش ۹۴ میلیارد دلار بوده است.
به طور روزانه ۱۸۰ تا ۲۰۰ کامیون باری و بیش از دو هزار گردشگر از گذرگاه مرزی کیله تردد میکنند.
ب.ن