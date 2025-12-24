انفجار مرگبار در مسکو؛ دو افسر پلیس و یک مظنون کشته شدند
در یک حادثهی خونبار در جنوب مسکو، دو افسر پلیس هنگام بازداشت یک مظنون در اثر انفجار کشته شدند
در یک رویداد دلخراش در مسکو، روز چهارشنبه، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۳ دی ۱۴۰۴ )، دو افسر پلیس و یک فرد دیگر در پی یک انفجار در حین بازداشت یک مظنون در جنوب پایتخت روسیه جان باختند. این انفجار در همان منطقهای اتفاق افتاد که تنها دو روز قبل، یک مقام ارشد نظامی روسیه در آنجا کشته شده بود.
کمیتهی تحقیقات روسیه در بیانیهی رسمی خود اعلام کرد که مظنون نیز در هنگام انفجار این «وسیلهی منفجره» در نزدیکی یک خودروی پلیس کشته شده است. بنابر اعلام مقامات روسیه، «بازرسان در حال حاضر مشغول بررسی صحنهی حادثه، بازبینی فیلمهای دوربینهای مداربسته و انجام آزمایشات پزشکی قانونی، از جمله تحقیقات مواد منفجره هستند.»
این انفجار در همان منطقهای رخ داد که روز دوشنبه، ۲۲ دسامبر ۲۰۲۵ (۱ دی ۱۴۰۴ )، سپهبد فانیل سروروف، رئیس بخش آموزش عملیاتی ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، در انفجار وسیلهای که زیر خودرویش کار گذاشته شده بود، کشته شد.
کمیتهی تحقیقات روسیه اظهار داشت که یکی از فرضیههای در حال بررسی، «بمبگذاری با دخالت سرویسهای اطلاعاتی اوکراین» است. اوکراین تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده است.
از زمان حملهی روسیه به اوکراین در فوریهی ۲۰۲۲، شماری از مقامات نظامی روسیه در مسکو هدف حمله قرار گرفتهاند. ژنرال یاروسلاو موسکالیک در ماه آوریل ۲۰۲۵ در انفجار خودرو در مسکو کشته شد و ژنرال ایگور کیریلوف نیز در دسامبر ۲۰۲۴ در انفجار یک بمب کنترل از راه دور که در یک اسکوتر مخفی شده بود، جان باخت.