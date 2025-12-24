در جلسه‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون برنامه‌ی هسته‌ای ایران، واشنگتن آمادگی خود را برای مذاکره‌ی مستقیم بر مبنای «غنی‌سازی صفر» اعلام کرد

1 ساعت پیش

نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برنامه‌ی هسته‌ای ایران، با وجود مخالفت چین و روسیه، روز سه‌شنبه، ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵ (۲ دی ۱۴۰۴ )، در نیویورک برگزار شد. در این جلسه، نماینده‌ی آمریکا گفت که واشنگتن آماده‌ی مذاکره‌ی مستقیم با ایران بر مبنای «غنی‌سازی صفر» است. در مقابل، نماینده‌ی ایران نیز اظهار داشت که دیپلماسی فقط در صورت تغییر مسیر اروپا و آمریکا ممکن است.

مورگان اورتگاس، معاون فرستاده‌ی ویژه‌ی دولت ترامپ در خاورمیانه، در این نشست گفت: «ایالات متحده همچنان برای مذاکرات رسمی با ایران در دسترس است، اما تنها در صورتی که تهران برای گفت‌وگوی مستقیم و معنادار آماده باشد.» خانم اورتگاس افزود: «با این حال، ما در مورد انتظارات خاص خود برای هرگونه توافقی شفاف بوده‌ایم. مهم‌تر از همه، هیچ غنی‌سازی‌ای در داخل ایران نمی‌تواند وجود داشته باشد و این اصل ما باقی می‌ماند.»

خانم اورتگاس در پایان جلسه بار دیگر تأکید کرد که آمریکا آماده‌ی مذاکره با ایران است و از تهران خواست «از آتش فاصله بگیرد» و دست دیپلماسی ترامپ را بفشارد.

امیرسعید ایروانی، نماینده‌ی دائم ایران در سازمان ملل، در واکنش به این سخنان گفت: «ما از هرگونه مذاکره‌ی منصفانه و معنادار استقبال می‌کنیم. با این حال، اصرار بر سیاست موسوم به غنی‌سازی صفر کاملاً مغایر با حقوقی است که ایران به‌عنوان عضو پیمان منع‌گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) از آن برخوردار است.»

نماینده‌ی ایران در این نشست همچنین تأکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران همچنان به دیپلماسی اصولی و مذاکرات واقعی به‌طور کامل متعهد است و اکنون این مسئولیت بر عهده‌ی فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده است که مسیر خود را اصلاح کرده و گام‌های عملی و معتبری برای بازسازی اعتماد و اطمینان بردارند.»

دو کشور پیش از جنگ ۱۲ روزه‌ی بین ایران و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴۰۴ ) که با مشارکت آمریکا در حمله‌ی به سایت‌های هسته‌ای ایران همراه بود، پنج دور مذاکرات هسته‌ای برگزار کرده بودند که با آغاز حملات قطع شد. عباس عراقچی، وزیر خارجه‌ی ایران، نیز به‌تازگی گفته است طی ماه‌های اخیر تماسی با استیون ویتکاف، نماینده‌ی ترامپ برای مذاکره با ایران، نداشته است.