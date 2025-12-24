عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، اعلام کرد که مذاکرات برای تشکیل دولت آینده‌ی اقلیم کوردستان و همچنین دولت آتی عراق، پس از سال نو میلادی از سر گرفته خواهد شد

پشتیوان صادق، عضو دفتر سیاسی و مسئول دفتر سازماندهی اربیل پارت دموکرات کوردستان، روز چهارشنبه، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۳ دی ۱۴۰۴ )، در اظهاراتی مطبوعاتی عنوان کرد که در سال نو میلادی، تمامی مسائل باقی‌مانده در خصوص تشکیل دولت آینده‌ی اقلیم کوردستان مورد بحث و گفت‌وگو قرار خواهد گرفت و با شکلی مثبت به سرانجام خواهد رسید.

او افزود که کارهای بسیار خوبی در مورد توافق برای تشکیل دولت جدید انجام شده است، به ویژه در زمینه‌ی تدوین استراتژی و چشم‌انداز حکمرانی در اقلیم کوردستان. پشتیوان سادق خاطرنشان کرد: «مسائل باقی‌مانده برخی جزئیات کوچک هستند که امیدوار بودیم پیش از انتخابات پارلمان عراق نهایی شوند، اما متاسفانه بدون هیچ دلیلی نتوانستیم آن‌ها را تعیین تکلیف کنیم.»

این عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان اظهار داشت: «ما همواره به گفت‌وگو و تفاهم اعتقاد داریم. لازم است که همه‌ی احزاب سیاسی اقلیم کوردستان یکپارچه باشند تا دستاوردهای موجود در اقلیم کوردستان را حفظ کرده و همزمان برای کسب حقوق بیشتر در دولت آینده‌ی عراق تلاش کنیم.»

پشتیوان صادق در ادامه تاکید کرد: «با امید فراوان به آینده می‌نگریم و پس از آغاز سال نو، گفت‌وگوها هم برای تشکیل دولت جدید اقلیم کوردستان که مردم به شکلی دموکراتیک برای انتخاب پارلمان و دولت و سایر نهادهای خود رای داده‌اند، و هم برای دولت آینده‌ی عراق از سر گرفته خواهد شد.»

او تصریح کرد که مهم‌تر از همه‌ی مسائل، حفظ یکپارچگی و همبستگی کورد در داخل و خارج اقلیم کوردستان است و این، نقطه‌ی جوهری ماست. به گفته‌ی او، از ابتدای سال جدید، همه‌ی مسائل به سوی پایان می‌روند و با شکلی مثبت به اتمام خواهند رسید.

در بخش دیگری از سخنانش، پشتیوان سادق به این نکته اشاره کرد که موضوع همزیستی در اقلیم کوردستان، فرهنگ اجدادی ماست و به همین دلیل بر حفظ و تقویت آن تاکید می‌کنیم. او افزود: «در یادبود سال نو میلادی (کریسمس)، برخی افراد عامدانه یا ناخواسته از این فرصت‌ها سوءاستفاده کرده و به شکلی منفی بر آن کار می‌کنند، اما باید به خاطر داشته باشند که این همزیستی موجود، حاصل تلاش اساتید دینی و اقلیت‌های دینی دیگر است و به همین دلیل باید به خوبی از آن محافظت شود.»

در مورد آمادگی‌ها برای سال نو میلادی نیز، این عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان گفت: «بیش از ۹۰ درصد مسیحیان عراق، که شامل بیش از ۱۴ اقلیت مسیحی می‌شوند، بیشترشان در شهرک عنکاوه به آزادی و بدون مشکل زندگی می‌کنند. این نشانه‌ای از آزادی عقیده و همزیستی دینی و ملی اقلیت‌ها در اقلیم کوردستان است. بنابراین، ما از این فرهنگ خود محافظت می‌کنیم و تمامی آمادگی‌ها برای سال نو به خوبی انجام شده‌اند.»